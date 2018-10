Cote d'Ivoire: Touré Karamoko (Producteur de la série « Invisibles ») - « Nous remercions le Président Ouattara »

Moins de deux semaines après les municipales qui ont vu le RHDP remporter 92 mairies sur 200 et 18 des 31… Plus »

Cette dernière défenderesse de la gent jouvencelle (elle est la présidente de Children of Africa) au moment de la photo de famille a confessé son émotion et son penchant pour le jeu des jeunes acteurs. Des mots qui ont touché le cœur de la mère d'Ali Cissé, présente dans la salle, qui a écrasé une larme... de joie.

Endimanchés dans la salle, ce dernier et ses amis (Kouess, Timo pour lequel ce n'est point un rôle de composition, Adjara) ont ému le public et particulièrement la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara.

Au final 6000 repas distribués, 1000 figurants, 5 mois de tournage, 15 semaines de montage, une musique élaborée composée par Arnaud de Buchy pour traiter un sujet sensible en racontant l'histoire de Chaka campé par Ali Cissé 14 ans et en classe de 4e au Collège Iris d'Abobo au moment du tournage.

Egalement présents les ministres Sidi Touré, Coffi Studer, Maurice Bandaman qui à la fin de la projection a pris la parole pour souhaiter que Canal+, coproducteur d'Invisibles soutienne davantage et aide les productions locales. Pour reconnaitre aussi que le mérite revient à son «frère et ami », Touré Karamoko, producteur du film et Dg de Tsk studios.

Deux choses qu'il permet le 7e art : de faire rêver et de réaliser son rêve. C'est pourquoi ceux qui font rêver ou ont fait rêver étaient présents dans la salle du Majestic : Mamane, Akissi Delta, Aurélie Eliam, Franck Vlehi, Léonard Groguhet et bien d'autres.

