Cote d'Ivoire: Cinéma - "Invisibles", un film ivoirien bientôt sur le bouquet Canal

« Invisibles », est un film de 10 épisodes de 52 min (1 an de production, 105 jours de tournage, 15 semaines de montage) réalisé par Alex Ogou, acteur et réalisateur ivoirien, produit par la chaîne cryptée Canal+ en partenariat avec TSK studios (une maison de production ivoirienne).

Ce film a déjà remporté le Prix de la meilleure fiction francophone étrangère, lors du 20e Festival de la fiction de la Rochelle, en septembre 2018. L'avant-première de cette série en Afrique a eu lieu le jeudi 23 octobre 2018, au Cinéma Majestic d'Abidjan-Marcory.

La Première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, qui a assisté à cette projection, s'est félicitée de cette production 100% ivoirienne.

« Il y a beaucoup de sensation et de maîtrise dans ce film. Il a été rendu avec brio et réalisme. Je voudrais féliciter tous les acteurs, réalisateurs et producteurs », a-t-elle dit.

Maurice Bandaman, ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, a salué la collaboration entre Canal+ et TSK qui a abouti à la naissance de ce « bébé made in Côte d'Ivoire ».

« C'est un film qui a été rendu avec le cœur et la responsabilité. Il donne à réfléchir car l'accent a été mis sur la responsabilité de chacun », a indiqué Alex Ogou, réalisateur de ce film.

Selon Aly Diallo, le directeur général de Canal+ Côte d'Ivoire, « "Invisibles" s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision du groupe Canal+, dont l'objectif est de produire des fictions innovantes et audacieuses, réalisées et interprétées par de grands talents africains de demain ».

La série « Invisibles » retrace le parcours initiative de Chaka et de sa grande sœur qui décident de quitter leurs parents endettés (le père alcoolique et la mère chassée de son lieu de commerce) pour l'aventure.

Si la jeune fille trouve du travail, ce n'est pas le cas de Chaka qui rejoint son ami Timo dans une bande armée où vandalisme et violence constituent leur lot quotidien.

Le film plonge le téléspectateur dans un thriller de société où des enfants délinquants s'organisent en bande pour survivre. Ces enfants appelés « Microbes », une appellation ivoirienne, autrement dit « les enfants en conflit avec la loi ».

C'est une série émouvante, captivante et poignante qui met en perspective un phénomène social à échelle mondiale autour d'une jeunesse désorientée qui se bat pour survivre.

« Invisibles » est la première série africaine francophone de 52 minutes primée hors des frontières du continent africain. La diffusion en Afrique, sur le petit écran, démarre à partir du lundi 29 octobre 2018, à 20h30, soit 2 épisodes par soirée.