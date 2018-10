Algérie: Le gouvernement déterminé à faciliter et à accompagner l'investissement et l'exportation des produits algériens

Biskra — Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bédoui, a affirmé jeudi à Biskra que le gouvernement était déterminé à faciliter et à accompagner l'investissement et l'exportation des produits algériens.

"Nous facilitons et accompagnons l'investissement et l'exportation de tous les produits algériens" et cela est une "source de fierté pour l'Etat algérien", a indiqué le ministre qui était accompagné du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

"Il est du devoir de l'Etat d'accompagner les véritables investisseurs et de les aider en leur ouvrant toutes les portes pour qu'ils deviennent source de devises au pays", chose qui "n'est point impossible", a soutenu le ministre, assurant que "les messages du gouvernement sont forts".

Après avoir suivi un exposé sur la cimenterie, réalisée dans le cadre d'un investissement privé au pôle urbain nouveau Messaoud Boultif du chef-lieu de wilaya, le ministre a relevé qu'il y a deux ans, "le ciment était acheté au marché noir, alors qu'aujourd'hui il est disponible en quantités équivalant à la demande nationale", ajoutant qu'au regard des investissements actuels, il y aura "un surplus de production".

Invitant les investisseurs à relever les défis, il a souligné que "les incitations qui existent actuellement, notamment dans le Sud du pays, n'existent pas dans d'autres pays".

M. Bedoui a indiqué que l'appel lancé par le gouvernement depuis Biskra qui a ouvert la voie à l'investissement en partenariat "peut attirer des centaines d'investisseurs nationaux qui seront gagnants et feront gagner aux pouvoirs publics des emplois".

Il a invité les responsables à accorder les facilités nécessaires pour la prise en charge des demandes d'investissement, affirmant la volonté de l'Etat à éliminer la bureaucratie qui freine pareils projets, notamment dans les régions du Sud où, contrairement au Nord, le foncier existe.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a exhorté les investisseurs "à tirer profit des avantages offerts dans le Sud du pays" où existent des doubles voies, des voies ferrées, des instituts de formation professionnelle, et des diplômés des universités, rappelant les instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui avait instruit les concernés à mettre à la disposition des investisseurs les assiettes foncières et générer une dynamique de l'investissement.

Noureddine Bédoui a qualifié la baisse des prix de certains matériaux de construction dont le ciment "d'indicateurs positifs", affirmant que "l'Algérie est déterminée à construire son économie sur la base de ces indicateurs".

Sur le site du même pôle urbain, le ministre a posé la première pierre du projet de 1000 logements location-vente dont la réalisation est prévue en 30 mois.

Il s'est entretenu avec des souscripteurs, affirmant qu'"il fallait renoncer à l'égoïsme qui concentre les projets au profit de certaines communes au détriment des autres".

"Les erreurs passées ont fait que 90 % du programme AADL soit concentré dans les chefs-lieux de wilaya, alors les demandeurs se trouvent dans les 1.541 communes du pays", a relevé M. Bedoui, estimant qu'il faut désormais œuvrer à permettre à chaque citoyen d'en bénéficier d'une manière "étudiée".

De son côté, M. Temmar a rassuré les souscripteurs de la wilaya de Biskra quant aux unités qui restent à réaliser, exhortant les entreprises à respecter la qualité et les délais de réalisation et à rattraper le retard enregistré dans le projet de 800 logements ADDL relancé ce jeudi.

Les deux ministres poursuivront leur visite dans la wilaya en se rendant à la zone d'activités des jeunes, dans la commune d'El Kantara.

Ils devront ensuite rencontrer les représentants de la société civile, à l'université Mohamed Khider, et présider la cérémonie de distribution de logements, inscrite dans le cadre d'une opération d'attribution de 80 000 unités à l'échelle nationale.