Afrique: CAF-C2 - V.Club écarte Al Masry et retrouve Raja de Casablanca en finale

C'est fait. Le représentant congolais va disputer, pour la première fois de son histoire, la finale de la Coupe de la Confédération.

Le club tuteuré par le général Gabriel Amisi Kumba « Tango Four » et entraîné par Florent Ibenge a été étincelant, le 24 octobre, au stade des Martyrs de Kinshasa, en demi-finale retour de la 15e édition de la C2 africaine, face à Al Masry d'Égypte. Après le nul de zéro but partout au match aller à Port-Saïd, la note a été salée sur le bord du fleuve Congo, à Kinshasa, pour le club venu du pays des Pharaons : zéro but à quatre.

Sur l'aire de jeu, les Dauphins noirs de la capitale congolaise ont simplement été supérieurs. Florent Ibenge a présenté une équipe préparée pour cette rencontre cruciale avec un onze de départ composé du gardien de but camerounais Nelson Lukong et en défense, Djuma Shabani, Glody Ngonda, Patou Bompunga et Yannick Bangala. Au milieu dU terrain, on a retrouvé Nelson Munganga, Eddy Ngoy Emomo et Fabrice Lwamba Ngoma, tandis qu'en attaque, il y a eu Jésus Muloko Ducapel, Jean-Marc Makusu et Emmanuel Ngudikama Kila.

Le coach Hassan Hossam d'Al Masry a placé Ahmed Massoud dans les perches. Dans le champ, Ahmed Abdel Mawgod, M. Koffi, Mohamed Shatta, Farid Shawki, Mohamed Gaber, Amr Moussa, Ahmed Shokri, Mohamed Grendo, Ahmed Gomaa, et Islam Issa.

Les poulains de Florent Ibenge ont ouvert la marque dès la 6e mn par Eddy Ngoy Emomo qui reprenait de plein fouet de la tête un corner de Jésus Moloko Ducapel (remplacé à la 90e mn par Mukoko Tonombe). C'est encore lui, à la 39e mn, qui a tétanisé le gardien de but Ahmed Massoud Abdelwahb d'une frappe sèche. Les deux autres buts de V.Club ont été inscrits à la 75e mn par Jean-Marc Makusu Mundele (qui a laissé sa place à la 82e mn à Chadrac Muzungu Lokombe) et Mukoko Batezadio à la 90+2e mn, lui qui est entré en jeu en seconde période à la place de Ngudikama à la 90e mn.

« Nous savions que cette équipe allait attaquer pour nous compliquer la tâche chez nous. Il fallait que nous soyions très hermétiques défensivement. Les consignes étaient aussi de ne pas encaisser avant mais de marquer notamment sur coups de pied arrêtés. Nous avons demandé à Eddy (Emomo) de se libérer... Par bonheur, il est parti et a marqué de la tête. Mais ensuite, nous avons trop reculé. Nous avons laissé cette équipe jouer alors que quand vous la pressez, elle semble se perdre. Mais nous savions que même jouant en bloc, nous pouvions les avoir par contre-attaques. Et c'est ce qui s'est passé », a déclaré Florent Ibenge à la conférence d'après-match, lui qui s'interdisait de se mettre la pression avant le match. L'adversaire de V.Club en finale est le Raja de Casablanca du Maroc, tombeur d'Enyimba d'Aba (Nigeria) par deux buts à un en demi-finale retour. Au match aller déjà, le club marocain où évolue le milieu international congolais Chikito Lema Mabidi s'était imposé en déplacement par un but à zéro.

Barbarie des joueurs d'Al Masry

Les joueurs d'Al Masry ont été dépités après leur cuisante défaite, au point de saccager les vestiaires du stade des Martyrs, faisant montre d'une barbarie et manque de fair-play assez courant dans le Maghreb. L'on veut croire que la Confédération africaine de football (CAF) sévira. «Les images sont là. Le premier constat a été fait hier par les officiels de la CAF. Le match s'est terminé dans la soirée et nous n'avons pas encore tous les éléments. Nous continuons à faire le bilan. Les joueurs et le staff d'Al Nasry s'en sont pris d'abord aux installations qui sont aux abords de l'aire de jeu. Nous continuons à évaluer les dégâts », a indiqué Théobald Binamungu, gestionnaire du stade des Martyrs. L'on se souvient qu'il y a quelques années, les joueurs de la sélection égyptienne de moins de 20 ans avaient posé les mêmes actes à Lubumbashi.