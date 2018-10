Afrique: Ligue africaine des champions - Al Ahly et l'Espérance de Tunis disputent le titre

En 2012, Al Ahly avait gagné le trophée en allant gagner à Tunis 2-1 après avoir été tenu en échec 1-1. En 2010 en demi-finale, l'Espérance de Tunis avait éliminé Al Ahly grâce à un score étriqué d'un but à zéro au match retour. À l'aller, les Égyptiens l'avaient emporté 2-1. En 2017 lors des quarts de finale, Al Ahly a éliminé l'Espérance de Tunis sur l'ensemble des deux rencontres (2-2 puis 2-1). Cette année dans la phase de poules, Al Ahly a concédé un nul de 0-0 avant de l'emporter au retour 1-0. En 2011 toujours dans la phase de poules, le club égyptien avait également fait la différence (1-0 puis 1-1). En 2015 lors de la phase de poules de la Coupe de la Confédération, Al Ahly a gagné en aller -retour (3-0 puis 1-0). En douze dernières confrontations, le club égyptien compte six victoires, quatre matches nuls contre deux défaites. Les statistiques sont faites pour être confirmées ou démenties. Lequel des deux aura raison.

C'est l'Espérance de Tunis qui se dresse devant lui. Vainqueur à deux reprises en 1994 et 2011, cette équipe va disputer sa septième finale de la Ligue des champions après avoir validé sa qualification devant Primeiro de Agosto. Elle a gagné la manche retour 4-2 après avoir perdu la manche aller 0-1. Cependant, le club tunisien a souvent du mal à exister devant celui du Caire. Les deux équipes vont donc s'affronter pour la douzième fois en sept ans et pour la deuxième fois en finale. Le bilan des confrontations plaide à l'avantage des Égyptiens.

Le club égyptien a éliminé en demi-finale l'Entente sportive de Sétif d'Algérie en concédant une défaite de 1-2 en terre algérienne. Le club égyptien se qualifie grâce au but inscrit sur le terrain de l'adversaire puis qu'à la manche aller, il s'était imposé à domicile 2-0. Le club le plus titré du continent avec 8 ligues des champions (1982, 1987, 2001,2005,2006, 2008,2012, 2013) disputera sa 12e finale de la Ligue des champions et la deuxième d'affilée après avoir perdu celle de 2017 devant le Wac ainsi que celle de 1983 et 2007.

La finale de la Ligue africaine des champions mettra aux prises les 2 et 9 novembre les deux équipes qui se connaissent parfaitement bien : Al Ahly du Caire et l'Espérance de Tunis

