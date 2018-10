Somalie: Somaliland - Des dizaines de morts dans des violences entre deux clans

Les appels au calme en provenance de politiques et leaders communautaires se sont multipliés. Les sages impliqués dans une médiation ont averti des graves conséquences humanitaires, tout en accusant la diaspora de financer la violence. Mais la politique s'est sans surprise invitée dans la crise. Le ministre de l'Intérieur du Puntland a accusé le Somaliland voisin d'avoir équipé et financé des milices.

« On ne s'attendait pas à ça. Il faut que ça s'arrête le plus vite possible », a déclaré Abdirashid Hussein Arab, le gouverneur régional.

De graves violences ont éclaté en début de semaine au Somaliland, ce territoire qui s'est autoproclamé indépendant de la Somalie en 1991. Les clashes ont fait plus de 50 morts et des dizaines de blessés.

