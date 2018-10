Madagascar: Afrobasket 3×3 - Togo - La sélection nationale privée d'EllySerge Rasanda

« Nous voulons juste un arrangement, une libération pour une durée de deux semaines... et ceci pour l'intérêt de la nation pas pour la fédération... De plus c'est une pratique courante comme durant les championnats nationaux. Dans d'autres pays, des joueurs sont même naturalisés pour renforcer l'équipe nationale», a exprimé le numéro un de la fédération. Ce dernier qualifie ce comportement de négligence en vers le sport après tant d'efforts et de préparation.

Le président de la fédération Jean Michel Ramaroson n'a pas voulu rester les bras croisés, car après la défaillance du ministère de la Jeunesse et des sports avouant ne pas avoir les moyens pour prendre en charge le déplacement de l'équipe nationale, il a sollicité l'intervention d'autres hautes responsables de l'État dans le but cette fois de libérer Elly mais cela n'a abouti à rien.

