Ile Maurice: Chemin-Grenier - Université du 3e âge, une première dans le Sud

Par ailleurs, il souligne que l'objectif du projet l'université des séniors est de donner un meilleur encadrement à nos aînés et de les rendre plus actifs.

Les enregistrements sont faits à partir de 55 ans et une panoplie de matières sont proposées comme le tai chi, la méditation, le yoga, le langage (l'anglais et le français), la nutrition et l'informatique.

L'inauguration a eu lieu il y a trois semaines et les enregistrements sont rapidement faits. «Nous avons eu une quarantaine de personnes et nous sommes très heureux de voir l'enthousiasme de ces personnes qui sont très motivées. Nous pensons que nous n'allons pas attendre encore pour débuter les classes mais de nouvelles recrues seront les bienvenues», dit Deven Gounden.

