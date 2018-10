Algérie: L'Algérie, un pays stable ouvert aux investissements étrangers

Un séminaire international organisé les 30 et 31 octobre par la Chambre des représentants, le… Plus »

Auparavant les deux ministres, Bedoui et Temmar, avaient inspecté la mini zone d'activités dédiée aux jeunes porteurs de projets et remis des attestations d'attribution de lots de terrain au profit de 108 jeunes investisseurs.

Il a, dans ce sens, indiqué qu'un groupe de travail sera installé pour étudier conjointement avec les experts de Lafarge Holcim l'impact et la faisabilité de la solution énergétique "Airium" (mousse isolante en béton NDLR), proposée et maîtrisée par cet opérateur économique.

Pour sa part, le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a salué les solutions proposées par la cimenterie "CILAS" dans le domaine énergétique et environnemental.

Mettant en avant le riche potentiel humain et naturel de l'Algérie, le ministre a souligné qu'"il était aujourd'hui primordial d'élargir le champ d'action en créant des investissements dans divers créneaux économiques et industriels".

Biskra — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé jeudi à Biskra que l'Algérie "est un pays stable et ouvert aux investissements étrangers conclus dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant".

