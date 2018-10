Algérie: El-Oued - Bouazghi pour l'exploitation des eaux d'élevage aquacole dans l'irrigation agricole

Un séminaire international organisé les 30 et 31 octobre par la Chambre des représentants, le… Plus »

Implantée dans la commune d'El-Morrara (140 km Nord-ouest d'El-Oued), l'exploitation agricole "Mâazouzi", couvrant une superficie de 53 ha, active dans les segments de la culture maraîchère (26 ha), la céréaliculture (13 ha), la phœniciculture et l'oléiculture (15 ha), irrigués à partir de trois bassins servant également à l'élevage des espèces de poissons dont le Tilapia du Nil et le Gambusia.

Par souci de booster l'investissement dans la wilaya, le ministre a appelé à hâter les études des dossiers en suspens portant investissement et demandes de terrains pour le développement des activités agricoles et aquacoles, soulignant, à ce titre, que cette orientation fait partie des missions de l'administration pour accompagner et encourager les promoteurs et aplanir les contraintes entravant la concrétisation de leurs projets.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.