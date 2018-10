Algérie: Comité technique sport de l'UA - Plusieurs recommandations pour le développement du sport en Afrique

Un séminaire international organisé les 30 et 31 octobre par la Chambre des représentants, le… Plus »

La session a entériné, à cette occasion, l'organisation par le Maroc des 12es Jeux Africains en 2019, alors que le Sénégal a été félicité pour être le premier pays africain à organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Ces recommandations et autres ont été soumises à la réunion des ministres de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui se poursuit au Palais des nations.

Le volet antidopage a eu sa part de discussions et propositions lors de la rencontre d'Alger qui a été l'occasion de procéder à la désignation de quatre nouveaux membres africains au Conseil de fondation de l'Agence mondiale antidopage. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Egypte, du Ghana et du Cameroun.

Parmi les recommandations, figure la proposition de l'Algérie de réviser les relations de l'Afrique avec les organismes sportifs internationaux. "L'Algérie a proposé d'ouvrir le débat sur ses relations avec les instances sportives internationales pour la gestion et le développement du sport. On invite tous les pays du continent et les parties concernées à un forum à ce sujet prévu l'année prochaine", a indiqué à l'APS le président de la zone 1 et conseiller au ministère de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ahmed Selmi.

- Les experts africains réunis du 21 au 25 octobre à Alger, lors de la 3e session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine (UA) sur la jeunesse, la culture et le sport, ont avancé une série de recommandations pour renforcer les acquis et aller de l'avant.

