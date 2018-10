Algérie: Coopération algéro-mauritanienne - Les opérateurs algériens aspirent à saisir les opportunités offertes dans la zone franche Nouadhibou

Un séminaire international organisé les 30 et 31 octobre par la Chambre des représentants, le… Plus »

Accompagné d'une délégation d'opérateurs économiques algériens, M. Djellab a effectué une visite à la zone franche afin d'examiner les opportunités d'investissement et de coopération. La délégation devra également visiter différents centres urbains et différentes structures industrielles se trouvant dans ladite zone.

Lors de cette journée d'information, M. Ould Daf est revenu sur le développement que connaît Nouadhibou depuis sa création il y'a cinq ans, soulignant l'augmentation du volume de fret et de traitement des conteneurs d'année en année (40.000 conteneurs en 2017). M. Ould Daf a énuméré les potentialités de coopération algéro-mauritaniennes notamment dans les domaines du textile, de la métallurgie et de l'énergie.

A ce propos, M. Djellab a affirmé que "la participation considérable des opérateurs algériens à la Foire de Nouakchott et leur déplacement dans la zone franche de Nouadhibou dénote leur volonté de renforcer les relations de coopération bilatérale qui se conforment avec les orientations des dirigeants des deux pays concernant la nécessité de renforcer la coopération économique bilatérale et d'accéder ensemble aux marchés d'Afrique de l'Ouest".

M. Djellab a également affirmé que "la participation record des groupes et entreprises algériens de différents secteurs d'activités à la Foire des produits algériens organisée à Nouakchott dénote leur volonté et leur forte aspiration à accéder à de nouveaux marchés de consommation en Afrique de l'Ouest".

Nouadhibou — Le ministre du Commerce, Said Djellab a affirmé jeudi depuis la capitale économique de la Mauritanie Nouadhibou (zone franche) que les opérateurs algériens aspiraient à saisir les opportunités d'investissement offertes dans cette zone dans les différents secteurs, à même de contribuer au renforcement et à la consolidation des relations économiques entre les deux pays.

