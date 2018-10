Algérie: Tamanrasset - Intensifier les efforts pour promouvoir le tourisme intérieur

Un séminaire international organisé les 30 et 31 octobre par la Chambre des représentants, le… Plus »

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a inauguré, par ailleurs, un stade de proximité au quartier Mouflon, une des 8 structures du type programmées dans la ville de Tamanrasset pour une enveloppe de plus de 197 millions DA, avant de mettre en service une piscine récréative au quartier Adriane.

Lancée en mars dernier, pour un investissement de plus de deux (2) milliards DA, cette opération, ayant généré 130 emplois et visant l'amélioration des conditions d'accueil, sera livrée en février 2020, sachant que le ministre a donné instruction pour l'inscription d'une autre opération concernant l'aménagement extérieur de cet établissement hôtelier.

Le ministre a fait état, en outre, de la prise d'une série de mesures incitatives pour la promotion du tourisme intérieur et l'encouragement des familles à aller découvrir le Sud, dont la signature d'une convention avec la compagnie nationale Air-Algérie portant sur la réduction de 50% des billets de voyages à destination du Sud du pays et des rabais de 30% à 40% des frais d'hébergement au niveau des structures hôtelières publiques.

M. Benmessaoud a, par la même occasion, appelé l'ONT à travailler avec professionnalisme pour drainer des flux importants de touristes vers la région, devant la concurrence des autres agences touristiques et de voyages locales, avant de mettre l'accent sur la dotation de cet organisme en moyens humains et matériels pour un meilleur accueil des flux de touristes.

"Il appartient d'intensifier les efforts pour promouvoir le tourisme intérieur, susceptible de développer les activités touristiques dans le pays et d'œuvrer à attirer le plus grand nombre de touristes nationaux vers ces régions du Sud du pays aux atouts touristiques prometteurs", a indiqué le ministre, lors de l'inspection du nouveau siège de l'Office national du tourisme (ONT) à Tamanrasset.

