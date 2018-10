Algérie: Aquaculture - 135 nouveaux projets avalisés à l'échelle nationale

Un séminaire international organisé les 30 et 31 octobre par la Chambre des représentants, le… Plus »

Le DG de la pêche et de l'aquaculture a également inspecté la poissonnerie moderne du port de Sidi Lakhdar, réceptionnée à titre provisoire et qui entrera en service les prochaines semaines. Cette infrastructure a été réalisée avec un coût de 95 millions DA.

Lors de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, mercredi soir, Taha Hamouche a visité le projet aquacole en phase de lancement au port de Salamandre ainsi qu'un autre site, implanté au port de Sidi Lakhdar, le plus important à l'échelle nationale en termes de capacités productives avec plus de 4.000 tonnes/an et de coût d'investissement de 500 millions DA.

Mostaganem — Quelque 135 nouveaux projets en aquaculture ont été avalisés à l'échelle nationale, a annoncé, jeudi, à Mostaganem, le directeur général de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche.

