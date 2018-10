Algérie: L'Algérie se félicite de l'attachement de l'UA à la lutte contre la corruption

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab a indiqué jeudi à Alger que l'Algérie a noté avec satisfaction l'attachement de l'Union africaine (UA) à la lutte contre le phénomène de la corruption à travers la mise en place de différents mécanismes.

S'exprimant lors des travaux de la 3e session ordinaire des ministres de la Jeunesse, de la Culture et des Sports des pays africains, organisée à Alger du 21 au 25 octobre, le ministre a fait savoir que "l'Algérie note avec satisfaction l'attachement de l'Union africaine à la lutte contre le phénomène de la corruption à travers la mise en place des différents mécanismes".

Dans ce cadre, l'Algérie a salué la position de l'UA qui a fait de 2018 une année pour la lutte contre la corruption sous le thème "Vaincre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique".

Soulignant l'importance d'inscrire la corruption dans la liste des priorités de l'action africaine, M. Hattab a rappelé les que l'Algérie a été parmi les premiers pays signataires, en octobre 2013, du traité de l'ONU relatif à la lutte contre la corruption, lequel a été adoptée par un décret présidentiel en 2004.

Il a ajouté que l'Algérie avait fait l'objet, en 2013, d'une évaluation par les pairs au titre du premier cycle d'examen qui a porté sur deux chapitres de la Convention des Nations unies contre la corruption, à savoir "l'incrimination, détection et répression" et "la coopération internationale".

Le ministre de la Jeunesse et des sports a rappelé, dans ce cadre, les efforts déployés par l'Algérie en matière de lutte contre la corruption, citant la constitutionnalisation de la lutte contre ce fléau et la création de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption qui a pour mission principale de proposer une politique globale de prévention de la corruption et d'élaborer un rapport qui est soulevé au président de la République.

Il a affirmé, dans ce sens, que l'Algérie était parmi les pays pionniers au niveau africain en matière de lutte contre ce fléau qui ne cesse d'accroitre.

M. Hattab, a également rappelé la position de l'Algérie relevée dans le message du président de la République, lors du 30e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA tenu janvier dernier, dans lequel il a affirmé que la lutte contre la corruption est étroitement liée à "la consolidation de l'Etat de droit et de la démocratie, de sorte à ce que le phénomène de la corruption recule à mesure de la progression dans l'édification d'un Etat juste avec des institutions fortes et crédibles".

A ce propos, le ministre a mis en avant le rôle prépondérant de la jeunesse africaine dans la construction d'une culture forte permettant de lutter contre la corruption, un fléau, a-t-il relevé, qui entrave le processus de développement en Afrique et qui engendre au continent, selon les experts, des pertes s'élevant à pas moins de 50 milliards USD par an.

L'Afrique a besoin d'une entente mutuelle, d'un développement global, d'une coopération et une conjugaison des efforts, a soutenu le ministre, soulignant que la commission technique chargée de la jeunesse et des sports a révélé la détermination de l'Afrique à promouvoir son potentiel jeune et améliorer la gouvernance à tous les niveaux.

Selon le responsable, l'Algérie est considéré comme étant un modèle à l'instar du Mécanisme africain d'évaluation des pairs (MAEP) en termes de bonne gouvernance locale, une initiative intégrée dans les programmes des gouvernements africains, à l'instar du mécanisme africain.

Par ailleurs, M. Hattab a réaffirmé que l'Algérie est parvenue, grâce à la bonne gouvernance du président de la République, à asseoir les valeurs de la sécurité et de la stabilité, jeter les bases du développement durable, promouvoir les initiatives de la réconciliation et du vivre ensemble en paix, ainsi qu'à généraliser son modèle réussi dans le règlement et la prévention contre les conflits.

Fidèle à ses principes et engagée à respecter les chartes de l'Union africaine (UA) et les conventions internationales, l'Algérie demeure soucieuse de sauvegarder la sécurité et l'unité du continent et œuvrer à sa relance, a affirmé le ministre.

Pour rappel, le président de la République a été honoré lors de cette assise tenue par les ministres, en guise de reconnaissance pour ses efforts visant à lutter contre la corruption, à générer la paix et à résoudre les conflits que connait le continent africain.

L'Algérie, représentée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a été élue pour présider le bureau du nouveau Comité technique spécialisé, jeunesse, culture et sport, pour un mandat de deux ans.