Algérie: Comité technique spécialisé (J.C.S.) - L'Algérie préside le nouveau bureau pour un mandat de deux ans

Alger — L'Algérie, représentée par le ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Hattab, présidera le bureau du Comité technique spécialisé, jeunesse, culture et sport de l'Union Africaine, pour un mandat de deux ans.

Hattab présidera le bureau et aura comme vice-présidents, les ministres de la jeunesse et des sports de la Zambie (1er vice-président), du Nigeria (2e vice-président) et celui de la république du Congo (3e vice-président). Le rapporteur du bureau est le ministre de la jeunesse et des sports de l'Ouganda.

Le nouveau bureau a été plébiscité, jeudi à Alger, par les représentants des 33 pays présents sur les 37 membres de l'assemblée, aux travaux de la 3e session du Comité technique spécialisé, jeunesse, culture et sport de l'Union Africaine qui devront prendre fin jeudi avec l'adoption des différentes recommandations et suggestions des experts africains de l'ensemble des commissions qui étaient en conclaves depuis dimanche.

Après l'élection du nouveau bureau du Comité technique spécialisée, jeunesse, culture et sport de l'Union Africaine, le ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Hattab, a ténu, en sa qualité du nouveau président à rendre hommage aux membres du bureau sortant pour le travail accompli durant les deux dernières années .

"Je tiens au nom de l'Algérie, en sa qualité du nouveau président du Comité technique spécialisé, jeunesse, culture et sport de l'Union Africaine, pour les deux années à venir, et au nom de tous les membres présents, à saluer le bureau sortant pour les efforts consentis et l'excellent travail accompli et qui répondent aux aspirations de l'Afrique et de sa jeunesse", a déclaré Hattab.