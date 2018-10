Algérie: Gaïd Salah inaugure le Complexe Industriel de la Société algérienne de Production des Explosifs à M'sila

Alger — Le général de Corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a effectué jeudi une visite de travail dans la 1ère Région militaire où il a présidé l'inauguration du complexe industriel de la Société algérienne de production des explosifs à Hammam Dhalaâ (M'sila), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

A l'entame, à l'entrée du siège de la Société algérienne de production des explosifs, après la cérémonie d'accueil et en compagnie du Général-major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région militaire et du Général-major Rachid Chouaki, directeur des Fabrications militaires, M. Gaïd Salah a présidé l'inauguration officielle de ladite Société, avant d'écouter, un exposé global sur ses missions essentielles et sur sa chaine de production, donné par son directeur général, pour visiter, ensuite, ses différentes composantes, ateliers et laboratoires, afin de s'enquérir, de près, de l'ensemble des équipements modernes mis à disposition de cet important complexe industriel.

Cette société, réalisée dans le cadre d'une coopération et d'un partenariat avec la partie chinoise représentée par l'entreprise NORINCO, "constitue un autre maillon essentiel dans l'ensemble des exploits réalisés dans le domaine de la fabrication militaire", souligne la même source.

Elle vient également " renforcer les autres unités de l'Office National des Explosifs relevant de la Direction des Fabrications militaires, et qui prennent en charge la production des différents types d'explosifs avec des matières premières 100% locales, afin de répondre à toutes les demandes exprimées dans les secteurs ayant souvent recours à ces produits de haute qualité, à l'instar du secteur des travaux publics et du génie civil, et ce, conformément aux normes internationales adoptées dans tous les domaines technologiques, industriels, sécuritaires et de la protection de l'environnement", explique le communiqué du MDN.

Le général de Corps d'armée a tenu, ensuite, une rencontre avec les cadres et les employés de la Société, où il a prononcé une allocution d'orientation, suivie via visioconférence, par tous les personnels de la Région, lors de laquelle il a présenté ses félicitations pour cet exploit "venant renforcer le secteur des fabrications militaires en particulier et l'Industrie nationale en général.

Un exploit qui constitue l'un des fruits du travail laborieux consenti pour la promotion de ce secteur sensible et vital".

"Nous considérons ce complexe important et vital, dont je préside aujourd'hui l'inauguration officielle et dont la réalisation s'inscrit dans le cadre de la démarche de coopération et de partenariat, comme une grande structure industrielle parmi les importantes structures que nous avons concrétisées sur le terrain", a-t-il déclaré.

"Il constitue le prolongement mérité des grandes étapes parcourues par notre fabrication militaire ces dernières années notamment dans le domaine de la fabrication des armes et des munitions, des constructions mécaniques de véhicules et de motorisations, des différentes industries électroniques, outre l'ensemble des industries textiles, des articles en cuir et de différents effets de corps", a ajouté M. Gaïd Salah.

D'autre part, "ces réalisations industrielles émergentes assurent plus de 30000 postes d'emploi, ce qui contribue efficacement à la satisfaction graduelle des besoins de nos Forces Armées et au renforcement de l'économie nationale sur plus d'un plan.

Tels sont des fruits qui témoignent parfaitement des efforts consentis, des objectifs nobles escomptés et de la véracité des démarches pratiques et correctes adoptées scrupuleusement et avec clairvoyance", a-t-il noté.

Il a affirmé, également, que "les laborieux efforts consentis, au long de ces dernières années, pour le développement et la promotion des fabrications militaires, s'inscrivent dans le cadre de la démarche globale visant à développer toutes les composantes de l'ANP, conformément à la vision stratégique adoptée par le Haut Commandement et aux orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale".

"Nous avons envisagé dans notre démarche laborieuse et persévérante et à la lumière des orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, d'investir dans l'impératif de rendre plus méthodiques et plus assidues nos actions dans tous les domaines du métier militaire.

Des actions qui doivent s'armer d'une ferme volonté à aboutir aux résultats escomptés", a relevé M. Gaïd Salah.

"Nous avons, de surcroit, veillé avec la même détermination à continuer le chemin de développement de toutes les composantes de nos fabrications militaires qui serviront d'exemple concret du travail réussi qui ne donnera pas ses fruits que s'il repose sur une vision prospective de développement qui tient compte de tous les paramètres possibles et de tous les facteurs essentiels nécessaires", a-t-il noté.

M. Gaïd Salah a souligné que "cette vision qui commence à "trouver ses repères à travers toutes ces multiples réalisations fructueuses, et qui augurent, donc, de la naissance d'une industrie militaire nationale prometteuse, est supervisée par des compétences algériennes conscientes de l'importance stratégique de ce secteur vital et de ses sensibles missions".

"Ces missions que Son Excellence Monsieur le Président de la République a valorisées dans son message adressé à la famille de la presse nationale à l'occasion de la Journée nationale de la Presse, notamment dans la partie dédiée à l'ANP : il est vrai que nous avons en l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, un rempart dont nous nous enorgueillissons, une Armée dont je salue les éléments et le Commandement, et me recueille à la mémoire de ses vaillantes victimes, une Armée dévouée au service de la patrie et à ses missions constitutionnelles", a-t-il indiqué.

A l'issue, l'opportunité a été donnée aux cadres et personnels, qui ont exprimé "leurs gratitude et remerciement pour l'intérêt particulier accordé à leur unité, réitérant leur engagement à fournir davantage d'efforts afin qu'elle soit l'une des fiertés de la fabrication militaire dans notre pays", conclut le MDN.