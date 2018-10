Ethiopie: Sahle-Work, une femme présidente de l'Ethiopie... et après ?

"Comme on le dit en France, le rôle du président de la République en Ethiopie, c'est d'inaugurer les chrysanthèmes, c'est une fonction essentiellement honorifique, elle n'aura pas de rôle particulièrement important. Le choix n'est pas celui, par Abiy, de quelqu'un qui aurait eu tel profil. Il fallait un Amhara, il voulait une femme, on a regardé ce qu'on avait sous la main, on a trouvé Sahle-Work. Mais le fond du problème des tensions à l'intérieur et entre les régions dépasse le fait qu'on nomme un Amhara ou un Oromo au poste de président de la République."

Un autre auditeur estime, lui , que le sexe du nouveau chef de l'Etat importe peu "le principal c'est qu'elle ait l'expérience et les qualifications nécessaires" or, selon lui, Sahle-Work "est la bonne personne pour ce poste. »

Sahle-Work Zewde est la première femme présidente en Ethiopie et pour l'instant, la seule femme chef d'Etat en exercice du continent. Membre de la communauté amhara, âgée de 68 ans, elle a derrière elle une carrière diplomatique de haut vol. Sahle-Work Zwede a servi notamment pour le compte des Nations unies auprès de l'Union africaine. Après des études à Paris, elle a aussi été ambassadrice de son pays au sein du bloc régional est-africain de l'Igad. Mais il n'est pas certain que sa nomination suffira à régler les problèmes du pays.

