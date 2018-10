Rwanda: Génocide rwandais - Mediapart publie une vidéo qui accable l'armée française

La nouvelle équipe mise en place par le président Paul Kagame consacre 50% de postes aux femmes et 50% aux… Plus »

L'informateur va encore plus loin. Il affirme que les militaires français ont probablement eu pour guide un génocidaire hutu. « Quand on est tombés sur une bande de Tutsis qui fuyaient dans les collines et qu'ils l'ont reconnu, poursuit le sergent-chef, j'ai cru qu'ils allaient le lapider ».

Il dénonce la « passivité » de l'armée française alors que plus d'un millier de Tutsis ont été méthodiquement assassinés par les milices hutues lors de cet épisode très sombre du génocide rwandais entre le 27 et le 30 juin 1994.

