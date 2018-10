Burkina Faso: Artisanat malgache - Une créativité hors pair

Madagascar est le pays invité d'honneur à la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), qui ouvre ses portes aujourd'hui. Pourquoi un tel choix ? Quelle plus-value l'artisanat malgache peut apporter aux autres pays. Les réponses à ces questions dans les lignes qui suivent.

Pour cette 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, les autorités burkinabè ont choisi de dérouler le tapis rouge aux artisans malgaches.

Un choix, qui se justifie par l'excellence des relations diplomatiques entretenues par les deux pays, mais surtout par la qualité des produits artisanaux de « l'île rouge », située aux larges de la côte Sud-Est de l'Afrique, selon le directeur général du SIAO, Dramane Tou.

« Ceux qui feront un tour dans leur stand seront ébahis. Ils ont de très beaux objets artisanaux avec de bonnes finitions », a-t-il souligné.

En effet, Madagascar est célèbre pour la minutie et le talent de ses artisans. Que ce soient les objets usuels de la vie de tous les jours, les jouets, les instruments de musique ou les objets ornementaux à caractère sacré ou artistique, la créativité des artisans malgaches semble sans limites.

Ils transforment en petites merveilles tous les matériaux possibles, notamment le bois et autres végétaux, les pierres, la peau et la corne de zébu, les tissus, jusqu'aux boîtes de conserves de récupération qu'ils métamorphosent en petites voitures plus vraies que nature.

Autant les matières premières sont variées, autant les objets artisanaux fabriqués sont diversifiés et donnent une carte d'identité à l'artisanat malgache.

Lors de leur séjour du 4 au 7 octobre 2018 à Antananarivo, la capitale malgache, une équipe du SIAO a pu admirer les merveilles de ce savoir-faire hors pair sur le continent, notamment les produits de la vannerie, une activité très développée sur « la grande île ».

Contribution à plus de 13% du PIB

Pratiquée généralement par les femmes, les feuilles de raphia, et de bananier en sont la principale matière première.

Les créatrices ont en outre su apporter leur touche particulière, en associant dans la fabrication, des produits de recyclage issus du journal papier, du plastique, de la jacinthe d'eau, des emballages de biscuits et de bonbon... pour fabriquer des sacs, des chaussures, des chapeaux, des couverts de tables de toutes sortes cousus ou tissés avec ces matières.

Une autre marque de fabrique de l'artisanat malgache est le papier Antemoro produit à base de fibres végétales, qui rappelle le papyrus utilisé dans l'Egypte ancienne.

Sa réalisation est faite entièrement à la main et séché sous les rayons de la lune. Il en prend la teinte. En fonction de l'usage prévu en tant qu'enveloppes, tapisseries ou papiers à lettre, il sera plus ou moins épais. Et des fleurs séchées viendront apporter une note décorative.

La qualité de ce papier ainsi que celle des autres œuvres artisanales ont fait de l'artisanat une activité porteuse à Madagascar. Les statistiques du pays indiquent, que le secteur emploie environ deux millions de personnes et contribuent à plus de 13% au Produit intérieur brut (PIB).

Des performances qui peuvent servir d'exemple aux artisans des autres pays, de l'avis des responsables du SIAO. Rendez-vous donc du 26 octobre au 4 novembre 2018 dans le stand du pays invité d'honneur pour une dynamisation de l'artisanat africain.