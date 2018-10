Burkina Faso: Tour du Faso 2018 - Le Maroc, grand absent

Le Tour du Faso 2018 a pris son envol aujourd'hui 26 octobre 2018. Le Maroc, pays détenteur du maillot jaune est absent pour la défense du titre de Sallaheddine Mraouni.

On connaît les équipes prennant part à la 31e édition du Tour du Faso qui a mis ses voiles ce jour 26 octobre 2018. Le Burkina Faso comme il est de coutume depuis un certain temps, aligne 3 équipes, à savoir l'équipe nationale, accompagnée de celles de la région du Centre et de l'Ouest. Les pays invités se composent de 4 équipes européennes et 8 africaines.

Le Maroc sera le grand absent de ce rendez-vous annuel. Le royaume chérifien, détenteur du maillot jaune 2017 par Sallaheddine Mraouni, ne sera pas présent pour la défense de son titre, selon le comité national d'organisation. L'étape du jour, est Ouagadougou- Manga. En rappel, le tour connaît deux innovations majeures cette année.

En effet, outre l'excursion à Bolgatanga au Ghana, la 31e édition connaîtra la course contre la montre (Sabou- Koudougou). Lors du dernier point de presse tenu le mardi 16 octobre dernier, le comité national d'organisation a présenté les différents maillots qui seront convoités pendant la compétition.

Le maillot Jaune, comme l'édition précédente sera parrainé par la Loterie nationale burkinabè, (LONAB), sponsor officiel de cette 31e édition. Total- Burkina, habilleur des Etalons, est également le parrain du maillot Vert du classement par point.

Le maillot Orange des points chauds, reste la propriété de Castel Beer et celui de la Combativité est le mérite de la téléphonie mobile Telecel Faso. Selon, le président du comité d'organisation, le commandant Yasnémanégré Sawadogo, cette année, les sponsors ont répondu favorablement et vite à leur attente, plus de 470.000.000 FCFA sont déjà mobilisés.

Une occasion pour le président de la Fédération burkinabè de cyclisme de témoigner aux partenaires, son admiration pour le dévouement dont ils ont fait preuve.

« En ma qualité de président du comité d'organisation, je puis vous dire combien l'épreuve a besoin de vous, merci de faire vivre cette épreuve qui fait la fierté nationale», les a-t-il adressés.

Du reste, il a indiqué que deux étapes n'ont toujours pas trouvé de parrainage. Vu le contexte sécuritaire que le Burkina Faso vit ces derniers temps, le superviseur général, Boureima Sy, a pour sa part rassuré les uns et les autres que des mesures exceptionnelles seront prises.

Quant au directeur technique de la fédération, Martin Sawadogo, l'objectif du Burkina est le maillot jaune. Il a confié que les cyclistes burkinabè sont tous en jambe et sont au vert à Bobo-Dioulasso.

«Nous nous sommes bien préparés. Tous les cyclistes burkinabè qui avaient été victimes de l'accident lors du dernier tour cycliste Chantal Bia du Cameroun, ont rejoint les autres pour le regroupement. », Assure-t-il.