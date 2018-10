Maroc: Mémoire sélective ou deux poids deux mesures

billet

Le cas de Jamal Khashoggi est édifiant

L'assassinat du journaliste saoudien Jamal Kashoggi est un crime abominable. A ce titre, il doit être condamné avec fermeté, comme tous les crimes politiques commis contre tous ceux qui sortent du rang dans les pays arabes et partout ailleurs.

Mais de grâce, nos condamnations ne doivent pas être sélectives. Il faut certes exiger que les responsables de ce crime atroce soient traduits devant les tribunaux et punis sévèrement. En même temps, il ne faut pas oublier tous les autres crimes, commis en dehors de la légalité internationale et qui s'apparentent à une forme de génocide, le soient aussi.

Pour rappel, Jamal Khashoggi a fait partie de la mouvance des frères musulmans, il a longtemps flirté avec Ben Laden et les groupes terroristes qui ont détruit la Syrie, en s'infiltrant, au vu et au su de tout le monde, par la frontière turco-syrienne et les aéroports internationaux.

Nonobstant son appartenance idéologique et toutes ses compromissions passées avec les services secrets de certains pays, dont notamment ceux de son propre pays, on ne doit trouver aucune circonstance atténuante à ses assassins.

Aujourd'hui, les citoyens de par le monde prennent, progressivement, conscience de la manipulation, tous azimuts, exercée essentiellement sur l'opinion publique arabe et occidentale. Ils sont aussi, de plus en plus nombreux, à désigner les responsables de ce grand gâchis, en pointant du doigt les milieux militaro-économiques et sionistes, qui "gouvernent" d'une façon ou d'une autre les pays occidentaux et la presse soumise et sous influence, qui défend généralement le point de vue et les intérêts des puissants.

Saisissant le cas Khashoggi, encore une fois, ces deux puissants alliés, rejoints par le Qatar, minuscule État à la solde, qui a contribué mesquinement à semer la désolation et le désastre dans la région, font semblant de se réveiller pour rabattre les oreilles des citoyens du monde, au motif de défendre la dignité humaine et les droits de l'Homme.

Ils versent des larmes de crocodile sur l'assassinat de Jamal Khashoggi, tout en continuant à ignorer royalement l'assassinat, d'une façon directe ou indirecte, d'environ cinq millions d'Arabes, par l'armada militaire des Anglo-Saxons en particulier et des Occidentaux en général, sans parler de dix millions de malheureux réfugiés, qui ont dû s'exiler en dehors de leurs propres pays, dont une partie importante survit dans la misère, les maladies et la mort lente, surtout parmi les jeunes et les personnes âgées.

Sans rompre complètement avec le minuscule État du Qatar qui aspire, contre toute logique, à jouer des rôles au-dessus de ses moyens. Il est évident qu'un pays féodal, sans passé historique, avec un nombre d'habitants très réduit, à peine égal à celui d'une ville moyenne du Maroc, une souveraineté étatique écornée, notamment à cause de deux bases militaires, américaine et turque, qu'il abrite sur son territoire, une alliance contre nature avec l'arrogant régime des mollahs, devrait en toute logique adopter un profil prudent, au lieu de se prendre pour le nombril du monde.

Par conséquent, de mon point de vue, mon pays doit opter pour la raison et le bon sens, en axant fortement son alliance avec l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et l'Egypte, tout en le faisant clairement savoir, pour éviter que les taureaux ne continuent à être mangés l'un après l'autre...

- Militant des Droits de l'Homme

- Ex PDG de Radio Al Manar Belgique

- Ex membre du Comité national belge contre la guerre