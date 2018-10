Maroc: La sélection officielle de «Visa for Music» dévoilée

Les organisateurs de la 5ème édition du Festival et marché des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient «Visa for Music» (21 24 Novembre) à Rabat, ont dévoilé la sélection officielle des artistes participant à ce rendez-vous incontournable des professionnels de la musique.

«Après un long travail d'écoute et de choix cornéliens, les artistes sélectionnés pour Visa For Music 2018 sont enfin connus. Qu'ils soient en groupe ou en solo, ils sont tous très talentueux et feront briller la scène de Visa for Music 2018», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Il s'agit, entre autres, de Asmaa Hamzaoui et Bnat Timbouktou (Maroc), de Gwen & Tiana (Gabon), de Hamza Said Chraibi & Band (Maroc), d' Ifrikya Spirit (Algérie), de Kommanda obbs (Lesotho), de Lucibela (Cap Vert), de Lornoar (Cameroun), de Mamadou Diabate & Percussion Mania (Burkina Faso), Mehdi Qamoum (Maroc), Nabyla Maan (Maroc), Sharmoofers (Egypte), ou encore du groupe Shayfeen (Maroc). Selon le communiqué, la sélection officielle comprend aussi Tania Saleh (Liban), Thee Legacy (Afrique du Sud), Ooldouz Poori (Iran), The brooks (Canada), et plusieurs autres artistes venus des quatre coins du monde.

Par ailleurs, les professionnels de la musique, les artistes, les médias et la presse sont priés de demander dès à présent leur accréditation pour «Visa for Music», en remplissant le formulaire sur le site Internet de l'événement, a ajouté le communiqué. «Visa For Music» est le premier Festival et marché professionnel des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. Il s'agit d'une plateforme inédite dont la finalité est la mise en valeur des artistes de ces régions, selon les organisateurs.