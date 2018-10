Algérie: Les Parlements et les CESE face aux nouveaux défis de la migration

Un séminaire international organisé les 30 et 31 octobre par la Chambre des représentants, le Conseil économique, social et environnemental et l'UCESA

La Chambre des représentants, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique (UCESA) organisent, les 30 et 31 octobre à Rabat, un séminaire international sur "Le rôle des Parlements et des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique face aux nouveaux défis de la migration".

Placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, cette rencontre constituera une contribution au débat international actuel sur la migration et une plateforme de discussion pour les institutions de démocratie représentative et participative, dans la perspective de la tenue à Marrakech, en décembre prochain, du Forum global pour la migration et le développement, sous l'égide des Nations unies et de la Conférence intergouvernementale chargée d'adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Le séminaire réunira des responsables gouvernementaux, des parlementaires, des représentants des conseils économiques et sociaux africains et européens, ainsi que des organisations parlementaires régionales africaines, des organisations internationales, des ONG et des experts de la question migratoire, indique la Chambre des représentants sur son site web.

L'objectif de ce séminaire international est d'accompagner la vision pionnière et ambitieuse du Maroc sur la question de la migration dans le continent africain, avec ses dimensions humaines, de développement et de solidarité, et d'explorer les politiques de coopération les plus à même de contribuer à concilier les impératifs de la croissance et les droits des migrants, notamment en termes d'accès aux services sociaux, de sécurité et de protection sociale, tout en maîtrisant et en canalisant les flux migratoires.