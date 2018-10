Maroc: El Akad et Azouagh remportent le "Race désert marathon"

Le Marocain Aziz El Akad et la Française Marion Azouagh ont remporté la 3è édition du marathon "Race désert marathon" (RDM), disputée en 3 étapes entre les villes d'Erfoud et de Merzouga du 17 au 21 octobre.

Organisée par l'Association "Sport Solidarité" et l'Association "Sport et nature", cette course qui s'est déroulée en 3 étapes (46 km, 30 km et 24 km) a connu la participation de près de 65 athlètes représentant le Maroc, la France, le Canada, les Pays-Bas et la Belgique.

Le marathonien Aziz El Akad qui a occupé la 1ère place, a parcouru les 100 km en 8h : 10 mn : 18 s, suivi en 2è position de l'athlète Ahmed Bousaadani (8h : 39 min: 14 s ) et du coureur Sidki Abdeljalil en 3ème place (9 h 42 min 27 s).

Chez les dames, la Française Marion Azouagh a occupé la 1ère place avec un chrono de 9h: 47min : 21 s, suivie de sa compatriote Nudo Roslin (9h : 49 min: 58s), alors que la Marocaine Fatima Benabass est arrivée en 3è position (10 h 28 min et 5 s).

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association "Sport Solidarité", Karim Mosta, deux fois vainqueur de la Coupe du monde d'ultra marathon (1994 et 1995), a souligné que cette manifestation sportive, organisée en partenariat avec la province d'Errachidia et en coordination avec les autorités locales et la Délégation provinciale de la santé, vise, particulièrement, à explorer les potentialités touristiques de la province et de la région Drâa-Tafilalet et à promouvoir la pratique sportive dans la région.