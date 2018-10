Maroc: Nouvelle édition de la Biennale internationale de Casablanca

La 4ème Biennale internationale de Casablanca se déroulera du 27 octobre au 2 décembre prochain dans plusieurs espaces d'exposition de la ville sous l'intitulé "Récits des Bords de l'Eau".

La biennale, qui comprendra aussi un certain nombre d'interventions en espace public, propose d'explorer des récits et vécus issus de contextes insulaires ainsi que le rapport aux affluents, mers et océans, dans une dimension à la fois historique et contemporaine, incluant les expériences de déplacement, voyage, migration et hybridité culturelle. Inspirée de la résidence de la biennale, Ifitry (Essaouira), la Biennale internationale de Casablanca, est aussi ancrés dans certaines des caractéristiques liées au territoire marocain, au carrefour de la terre, de l'océan et de la mer. Il fait également écho à un grand nombre de questions sociétales contemporaines envers lesquelles les artistes réagissent sous diverses formes créatives.

Elle comprendra des expositions d'œuvres d'art existantes et nouvellement créées, ainsi que des projets de recherche plus étendus notamment avec les artistes Delaine Le Bas (Royaume-Uni), Yvon Ngassam (Cameroun), Yohann Queland de Saint-Pern (France - Île de la Réunion) et Youssef Tabti (France / Allemagne). Les journées professionnelles se dérouleront du 26 au 29 octobre 2018 avec des performances, présentations d'artistes et tables rondes organisées en collaboration avec l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca, le Musée Abderrahman Slaoui et l'Institut français de Casablanca.

Cette 4ème édition est organisée par la Fondation Maroc Premium et soutenue par la Résidence Ifitry, le Centre d'art contemporain d'Essaouira, Making Histories Visible / University of Central Lancashire, Creative New Zealand, Institut français de Casablanca, Instituto Cervantes et la Fondation ONA. Elle se déroulera dont divers espaces notamment la Villa des arts de Casablanca, à la Coupole, l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca, l'Instituto Cervantes, et l'Église San Buenaventura.