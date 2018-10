Maroc: IFC promeut les services numériques afin de renforcer l'inclusion financière au Maroc

La Société financière internationale (IFC), un membre du Groupe de la Banque mondiale, en partenariat avec la Fondation MasterCard, a organisé récemment à Casablanca un forum sur les services financiers numériques et leur impact décisif sur la croissance au Maroc.

De nombreux acteurs clés du secteur des services financiers, notamment des représentants d'organismes de régulation, de banques, de prestataires de services de paiement, de sociétés de transfert d'argent ou encore des sociétés fintech ont pris part aux échanges.

Cet événement a bénéficié du soutien du Partenariat pour l'inclusion financière, une initiative conjointe d'IFC et de la Fondation MasterCard. Il a permis de présenter des modèles de partenariats innovants, ainsi que l'utilisation de technologies numériques disruptives susceptibles d'améliorer l'expérience client grâce à des services financiers moins chers, plus accessibles et plus sécurisés.

Bien que l'inclusion financière se soit considérablement développée au Maroc au cours des 10 dernières années, bon nombre de transactions financières s'effectuent encore en espèces. Des progrès restent à faire pour étendre l'accès aux services financiers, et notamment à destination des populations les plus vulnérables pour faciliter leur inclusion financière.

«La révolution numérique va permettre une progression rapide de l'accès au financement au Maroc», a déclaré Xavier Reille, le directeur d'IFC pour la région Maghreb. «La transformation digitale des institutions financières leur permettra d'offrir des transactions abordables, instantanées et fiables, et d'atteindre davantage de clients, en particulier ceux installés dans les zones reculées».

Il a également ajouté que la transformation numérique des institutions financières pourra de plus, avoir un impact significatif sur la croissance et le développement économiques, en proposant aux clients de nouveaux services, en stimulant la productivité et en créant des emplois.

L'organisation de cet événement s'inscrit dans une initiative plus large d'IFC qui vise à soutenir la croissance et le développement économique du Maroc. Au cours des dix dernières années, IFC a investi 630 millions de dollars dans le Royaume et fourni des services de conseil à diverses entreprises afin de les aider à se développer et à créer des emplois.