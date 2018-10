Maroc: Appel du Bureau politique de l'USFP - 53ème anniversaire du martyre de Mehdi Ben Barka

En commémoration du 53ème anniversaire de la disparition du martyr Mehdi Ben Barka, survenue le 29 octobre 1965 à Paris, le Bureau politique de l'USFP appelle les jeunes, les femmes ainsi que l'ensemble des militants ittihadis et les différentes instances du parti à célébrer cet événement comme il se doit dans les régions, provinces et sections du parti.

En cette occasion, le Bureau politique salue la mémoire du martyr et exprime sa volonté de poursuivre la lutte qu'a menée Mehdi Ben Barka, tout en rappelant son passé de militant depuis la lutte pour l'indépendance et le retour des symboles de la souveraineté marocaine en la personne de Feu Mohammed V. Une lutte qui avait pour objectif également de mettre en place des institutions de la souveraineté populaire et de former des générations capables de défendre la nation et de gagner le pari du développement, de la modernisation et de couper court au sous-développement, à la dépendance et à la réaction.

Le Bureau politique exhorte tous les Ittihadis à engager une profonde réflexion en vue d'améliorer l'héritage intellectuel, politique et organisationnel de l'USFP afin qu'il soit au diapason de la dignité pour laquelle le regretté martyr a lutté et que le mouvement qu'il a fondé aux côtés de ses compagnons soit toujours au rendez-vous avec l'histoire.