Maroc: Election des membres du bureau et des présidents des commissions permanentes à la Chambre des conseillers

La Chambre des conseillers a tenu, mercredi, une séance plénière consacrée à l'élection des membres du bureau et des présidents des commissions permanentes.

Ainsi, Abdessamad Kayouh, du Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, Abdelilah El Hallouti, du Groupe Justice et développement, Hamid Kouskouss, du Groupe haraki, Abdelkader Salama, du Groupe du Rassemblement national des indépendants et Abdelhamid Souiri, du Groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ont été élus, respectivement, premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vice-présidents de la Chambre des conseillers.

De même, Abdelwahab Belfkih, du Groupe socialiste, Larbi Mharchi, du Groupe Authenticité et modernité, et Azzedine Zekri, du Groupe de l'UMT ont été élus au poste de trésorier, alors que Mohamed Addal, du Groupe constitutionnel démocratique et social, Ahmed Touizi, du Groupe Authenticité et modernité et Ahmed Lakhrif, du Groupe istiqlalien de l'unité et l'égalitarisme ont été élus en tant que secrétaires.

Concernant les postes de président de commissions permanenteS, il a été procédé à l'élection d'Abdeslam Belekchour, du Groupe Authenticité et Modernité (commission de justice, de législation et des droits de l'Homme), Abou Bakr Abid, du Groupe socialiste, (commission de l'agriculture et des secteurs productifs), Abdelali Hamiddine du Groupe Justice et développement (commission de l'enseignement et des affaires culturelles et sociales), Rahal Mekkaoui, du Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme (Commission des finances, de la planification et du développement économique), Mohamed Rozma, du Groupe du Rassemblement national des indépendants (Commission des affaires étrangères, des frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées) et d'Ahmed Chedd, du Groupe haraki (Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures).

D'un autre côté, le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, a annoncé les noms des présidents des Groupes et Groupements. Il s'agit d'Abdelaziz Benazzouz (Groupe Authenticité et modernité), Abdeslam Lebbar (Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme), Nabil Chikhi (Groupe Justice et développement), Mbarek Sbai (Groupe haraki), Mohamed Bakouri (Groupe RNI), Mohamed Alami (Groupe socialiste), Abdelilah Hifdi (Groupe CGEM), Amal El Amri (Groupe de l'UMT), Driss Radi (Groupe constitutionnel démocratique et social) et M'Barek Essadi (coordinateur du Groupement de la CDT).

Par ailleurs, le Groupe parlementaire de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à la Chambre des conseillers a exprimé son "étonnement" face à la polémique suscitée par la désignation de son nouveau représentant au sein du Bureau de la Chambre.

Cette polémique est née au sein du Groupe de la CGEM suite à la désignation d'Abdelhamid Souiri, nouveau représentant du Groupe de la confédération au bureau de la Chambre des conseillers en remplacement de Naila Tazi.

Le Groupe CGEM a procédé récemment à un vote pour renouveler son représentant au sein du bureau de la Chambre des conseillers, qui a abouti à la désignation d'Abdelhamid Souiri, une décision qui n'a pas été acceptée par Naila Tazi, qui occupait également le poste de vice-présidente de la Chambre, et qui a refusé d'entériner cette décision comme les six autres membres du Groupe, ont expliqué les membres du Groupe dans un communiqué.

Ils ont exprimé, à cet égard, leur «mécontentement face aux procédés utilisés afin de porter atteinte au Groupe parlementaire de la CGEM à la Chambre des conseillers et à ses membres», après le «vote démocratique», qui a abouti à la désignation d'Abdelhamid Souiri.

Le Groupe parlementaire a précisé que tous les membres, sauf un qui a refusé de se plier au verdict des urnes, ont entériné cette décision, qui a été transmise au président de la Chambre des conseillers, affirmant par là même son «soutien indéfectible» à son président, Abdelilah Hifdi et saluant sa gestion du processus mis en place et par lequel il a cherché, par tous les moyens, à aboutir à un consensus avant d'arriver aux urnes.

Le Groupe a qualifié de «décision souveraine » la désignation d'Abdelhamid Souiri en tant que son représentant au sein du bureau de la Chambre des conseillers et estimé que «toute autre interprétation n'est que l'expression d'une frustration que ne nous pouvons comprendre mais qui ne justifie en rien des comportements irresponsables et inconvenants».

Face à cette désignation, une trentaine de femmes, signataires d'une pétition de soutien à Naila Tazi, dénoncent «une éviction illégale et sexiste » et condamnent «toutes les manœuvres employées pour invalider le statut de Naila Tazi au sein du bureau de la Chambre des conseillers et déplorent un «simulacre de vote ».

«Nous, femmes signataires de cette pétition, dénonçons le coup de force mené par certains intérêts au sein de la CGEM contre Neila Tazi, jusqu'ici seule femme siégeant au bureau de la Chambre des conseillers et dont elle a constamment assuré avec rigueur, compétence et engagement la vice-présidence au nom du principe de la parité inscrit au fronton de notre Constitution», lit-on dans la pétition.

Les pétitionnaires estiment «inacceptable le fait de légitimer ou de minimiser le procédé indigne qui a servi à l'accomplissement de ce forfait par l'arbitraire, en violation de toute voie légale, et de tout commandement éthique».