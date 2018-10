Cote d'Ivoire: Maurice Kakou Guikahué - « Le PDCI doit rester debout pour proposer une nouvelle offre politique aux ivoiriens... »

Moins de deux semaines après les municipales qui ont vu le RHDP remporter 92 mairies sur 200 et 18 des 31… Plus »

Campagne électorale marquée par l'usage frauduleux du logo du Pdci-Rda par le Rhdp, déroulement du scrutin fortement perturbé par la mauvaise organisation de la Commission électorale indépendante et des actes de violence causant des pertes en vies humaines ; proclamation chaotique des résultats et tentatives de braquage électoral, sont quelques points relevés pour la réflexion.

Nous envisageons également les perspectives qui se présentent au Pdci-Rda, dans sa marche pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 et notamment, la volonté de la création d'une nouvelle plate-forme politique avec des partis et forces vives qui partagent sa vision ».

Et d'ajouter : « Ce séminaire est encore l'occasion pour nous de vous réaffirmer notre soutien dans la bataille pour l'émergence d'une démocratie véritable en Côte d'Ivoire. Je souhaite donc que ce séminaire ne soit pas perçu comme de trop, mais l'occasion d'une réflexion profonde pour l'avenir du Pdci-Rda et de la Côte d'Ivoire ».

