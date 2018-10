Afrique de l'Ouest: Coopération transfrontalière - L' accélération de la délivrance de la carte CEDEAO recommandée

Moins de deux semaines après les municipales qui ont vu le RHDP remporter 92 mairies sur 200 et 18 des 31… Plus »

Les résultats des travaux permettront de bâtir des politiques publiques communes liées aux problématiques des frontières et adaptées à la spécificité de nos rapports économiques, du brassage de nos populations et à l'histoire commune que nous partageons », a dit le représentant du ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, à l'entame de cette rencontre.

Au nombre desquelles, l'accélération de la délivrance de la carte CEDEAO, et la mise en place d'un accord-cadre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il a été décidé de l'organisation des rencontres frontalières entre les comités de gestion foncière rurale.

Le renforcement des relations de coopération administrative frontalière en vue de la restauration du climat de paix et de cohabitation pacifique entre les populations de la zone frontalière de la Côte d'Ivoire et du Mali était le thème majeur de la rencontre.

