Afrique: Judo/TIVA 2018 - 9 pays veulent détrôner la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire sera le centre du judo africain du 27 au 28 octobre. Ce sera à travers le Tournoi international de la Ville d'Abidjan ( TIVA) 2018.

Le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana, la Guinée, le Sénégal, le Gabon et la Côte d'Ivoire sont les pays attendus pour ce rendez-vous sportif.

La Côte d'Ivoire vainqueur de la précédente édition, mettra son titre en jeu dans les compétitions individuelles au sein des catégories de 48kgs; -52kgs; -57kgs; -63kgs; -70kgs; -78kgs +78kgs, chez les dames et -60kgs; -66kgs; -73kgs; -81kgs; -90kgs; -100kgs +100kgs chez les hommes.

En tout cas, ces pays ne viendront pas en tourisme en Côte d'Ivoire. Ils entendent conquérir le titre au Forum de l'Université de Cocody. Outre les compétitions individuelles, cette édition verra l'introduction d'une compétition par équipes mixtes.

Les équipes seront composées de trois (3) féminines :-57kgs ; -70kgs et +70kgs puis et de trois (3) masculins -73kgs ; -90kgs et +90kgs. La date de clôture du TIVA 2018, le dimanche 28 octobre marque la célébration de la journée mondiale de judo.

C'est une journée où les acteurs du judo de partout le monde sont invités à poser des actions. La Fédération Ivoirienne de Judo entend donc présenter une série de démonstration au cours de cette journée de célébration.

Pour rappel, cette compétition est organisée par la Fédération Ivoirienne de Judo présidée par Issa Angbo. « La Fédération Ivoirienne de Judo et Disciplines Assimilées est très heureuse de mettre cette plateforme d'échange et de perfectionnement à la disposition du public ivoirien, chaque année et lui permettre de vivre de grands moments de judo.

Cette manifestation sera une occasion pour les acteurs des pays participants de progresser », a déclaré Issa Angbo.