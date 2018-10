Madagascar: Andapa - Attaque de la brigade de la gendarmerie

Les lémuriens en général et le propithèque soyeux en particulier, seront au cœur des… Plus »

Pour rappel, l'affrontement a pour mobile le meurtre de deux enfants à Andapa. Les investigations menées par la gendarmerie ont abouti à l'arrestation d'un présumé assassin. Ce dernier a été gardé à vue à la brigade de la gendarmerie, et la population exige sa libération pour être lynché. Face à la détermination des gendarmes de ne pas céder aux exigences de la population, les affrontements de part et d'autre se sont déclenchés.

Néanmoins, la brigade de la gendarmerie d'Andapa a été saccagée par une population farouchement déterminée et les dégâts sont conséquents. Quant aux affrontements qui ont eu lieu entre les gendarmes et les manifestants, les conséquences sont lourdes : deux civils ont été tués, un gendarme blessé et sept personnes se trouvent encore à l'hôpital pour des soins intensifs.

