Madagascar: World Lemur Day - La SAVA aux petits soins pour le propithèque soyeux lors de son Festival des lémuriens

Les lémuriens en général et le propithèque soyeux en particulier, seront au cœur des attentions lors de la « Fête des lémuriens » qui se tiendra à Andapa le 31 octobre 2018.

Sur les 111 espèces et sous-espèces de lémuriens connues, existant uniquement à Madagascar, 105 sont menacées avec 95% de leur population en voie d'extinction. Ce constat indiqué par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) en dit long sur l'intensité des pressions qui pèsent sur ces espèces emblématiques de Madagascar, dues essentiellement au braconnage, au changement climatique et à la destruction de leur habitat naturel en raison de la déforestation. A l'occasion de la journée mondiale des lémuriens, célébrée chaque année le dernier vendredi du mois d'octobre, la SAVA, qui abrite un vaste habitat naturel des lémuriens, fêtera aussi ces petits primates à travers l'événement « Fetin'Ankomba » (fête des lémuriens), avec une attention particulière pour le propithèque soyeux ou Simpona. Ce petit primate au pelage dense couleur blanche crème long et soyeux, figure parmi les 25 espèces de primates et les 100 espèces les plus menacées au monde. Sa population, visible essentiellement dans le Parc national de Marojejy et dans la Réserve spéciale d'Anjanaharibe Sud, dépasse à peine le cap des 1000 individus actuellement.

Conservation. WWF qui figure parmi les organisations les plus actives dans le domaine de la protection des lémuriens, travaille avec neuf organisations communautaires dans les forêts humides du corridor forestier Marojejy - Anjanaharibe Sud - Tsaratanàna (COMATSA) pour la préservation de leur habitat naturel. Cette organisation estime, en effet, que la conservation des lémuriens ne peut se faire sans la protection des forêts à travers les patrouilles, les restaurations écologiques et l'éducation environnementale à l'endroit des villageois. « Le propithèque soyeux... est le lémurien emblématique des Hautes Terres du Nord. Nous travaillons sur la protection et la restauration d'environ 25.000 hectares de forêts dans le COMATSA Sud pour constituer un corridor forestier pour ces magnifiques primates entre le Parc national Marojejy et la Réserve spéciale d'Anjanaharibe Sud», affirme Fenohery Rakotondrasoa, landscape manager dans les Hautes Terres du Nord.

« Amis à protéger » ! A l'occasion de cette fête des lémuriens, accueillie par la ville d'Andapa le 31 octobre, l'accent sera mis sur le devenir de ces espèces menacées. Le thème « Les lémuriens : patrimoine national, amis à protéger », choisi cette année encore pour la célébration le festival mondial des lémuriens, parle alors de lui-même. Organisée en partenariat avec Wildlife Conservation Society, Duke Lemur Center, Madagascar National Parks et Lemur Conservation Foundation, la fête des lémuriens à Andapa comptera un certain nombre d'activités, dont le grand carnaval qui traversera la ville avec la participation des élèves issus de divers établissements scolaires, ainsi que des associations et organisations de la société civile. L'objectif étant toujours de renforcer la sensibilisation et de susciter des engagements à plusieurs niveaux en faveur de la conservation des lémuriens.