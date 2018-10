Madagascar: Travail des enfants et droits de travail - Six projets de lois à voter durant la session parlementaire

Les lémuriens en général et le propithèque soyeux en particulier, seront au cœur des… Plus »

Le pays dispose également d'un Conseil National de lutte contre le travail des enfants. Des paramètres qui placent Madagascar au devant de la scène dans l'alliance 8.7, mais qui devraient également permettre à celui-ci d'avancer encore plus. Ce, dans l'atteinte des objectifs 2025 dont la reforme du système éducatif et la mise en place d'un système de protection sociale.

Renforcement du respect des droits des travailleurs domestiques aussi bien à Madagascar qu'à l'étranger. Tels sont les objectifs fixés dans les six projets de loi présentés par le gouvernement à l'assemblée nationale durant l'actuelle session parlementaire selon un responsable du ministère de la Fonction publique lors de l'ouverture officielle de l'atelier nationale sur la lutte contre le travail des enfants, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains au Carlton Anosy hier.

