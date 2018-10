Madagascar: Vendredi joli - Mamada au Glacier

Mamada chauffera ses inconditionnels au Glacier Analakely aujourd'hui. Le rythme tropical, il le maitrise. Tsapiky, quelque fois du kilalaky, un peu de « slow music », Mamada maîtrise ces rythmes musicaux. Il est sûr que tout le monde aura sa part ce soir à 21 heures. Moramora avao, Namako, Many, seront sans doute dans son répertoire. L'amour, la vie, la famille, sont les principes de ce chanteur. Avec sa voix tantôt grave, tantôt aigue, Mamada peut faire tous les genres de musique. C'est un des chanteurs incontournable dans le monde de la musique tropicale.

Iary au Fatapera Antaninarenina

Energique, active, dynamique, Iary est une Rockeuse qui a du charme. Elle va certainement mettre le feu au Fatapera Antaninarenina. Un évènement à ne pas rater pour les amoureux de rock en général et la musique lourde d'Iary en particulier. Il est sûr que les signes de cornes seront en l'air ce soir à 21h. Une soirée à ne pas s'en faire d'une miette.

THE web à l'Hôtel l'Avenue à Analakely

Quand on parle de the web, il y a le Rock et un peu de jazz qui sonnent avec ! L'Hôtel del'Avenue sera animé par une ambiance émouvante. Ce groupe franco-malgache chante en Anglais. Une formation exceptionnelle qui va sans doute éblouir ses fans. Entre Rolling Stones et Jimmy hendrix, the Web est une bande qui a un style de rock indé et le rock classique comme l'un de ses membres précis. Alors rendez-vous à l'Hôtel de l'Avenue.

Ariane au Jao's Pub

Ambohipo va être dans une ambiance de Tsinjaka avec Ariane au Jao's Pub à 21 heures. Ce jeune homme à une voix remarquable. Séduisant et charmant, Ariane est une nouvelle génération pesant dans le monde de la musique variété à Madagascar. Mandany vola, Mamilafila, du « salegy soft » à l'Afrobeat, le beau Ariane embrasse tous les rythmes.