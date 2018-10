Madagascar: Culture - Fréderic Dragon Rouge, «à cœur vaillant, rien d'impossible »

Les lémuriens en général et le propithèque soyeux en particulier, seront au cœur des… Plus »

Les recettes de l'association seront attribuées aux enfants malgaches pour qu'ils puissent étudier. Selon lui, la culture est un moyen pour se réunir. Dorénavant, Fréderic compte faire une grande activité à la Réunion et à Madagascar. « Je me concentre sur la mise en place d'un grand projet pour Madagascar ». l'art, la musique, le sport traditionnel malgache, seront mises en valeur.

« La réunion est un fief de brassage culturel », affirme Frédéric Dragon rouge. Champion de moraingy en 2009 et de club karaté, cet homme de 40 ans veut rehausser la culture malgache. « Mon but est de sauvegarder la culture, le patrimoine immatériel » rajoute-t-il. Né d'un père malgache et d'une mère réunionnaise, Fréderic a le brassage culturel dans le sang. Désormais, il est le fondateur d'une association Mahavitazy à la Réunion. L'échange culturel est le but de son travail. Son association formera des jeunes intéressés par la culture malgacho-réunionnaise. Après avoir vécu à Madagascar pendant plusieurs années, Dragon Rouge s'est attaché à la patrie du coté de son père. « Je soutiens les malgaches depuis 20 ans à la Réunion à travers des plateaux artistiques », dit-il. Depuis son jeune âge, il organisait des cabarets lors de la fête nationale malgache à la Réunion avec son ami DJ Kany. Pendant toute sa vie, avec son père, il s'intéressait à la culture malgache. Il a fait pratiquement tout pour voir les différentes culturesde Madagascar. Du nord au Sud , de l'Est à l'Ouest, il constate que la Grande île, bien qu'elle soit étendue, la population a un point commun, qui est la culture.

