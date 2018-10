Madagascar: Musique du monde - Bilan international positif pour Tokotelo

Les lémuriens en général et le propithèque soyeux en particulier, seront au cœur des… Plus »

Tokotelo est donc maintenant à son deuxième album. Pour le troisième ? Allez, on va un peu se reposer d'abord (Rires). Je vous ai déjà dit que la réaction du public nous a étonnée, et cela nous a apporté beaucoup de choses. Ce n'était pas évident de créer une nouvelle approche, mais Joël Rabesolo a su apporter son génie du jazz avec la manière sublime de jouer de D'gary.

C'est vrai que nous étions très ravis de la réception des gens pour notre nouvelle composition. Bien sur, cela a été dur de remplacer feu Régis Gizavo. D'ailleurs personne n'arrivera pas à faire ce qu'il est capable de faire. Cela a aussi généré quelques soucis. Comme vous savez, ici, les dates et les programmations sont déjà effectuées un an à l'avance. Après le décès de Régis Gizavo, nous n'avons pas pu honorer plusieurs rendez vous. Pour rattraper le coup, nous avons sorti un album « Diavola ».

Le groupe Tokotelo, composé de D'gary, Monika Njava et de Joël Rabesolo est sur le point de conclure une année de tournée internationale. Monika Njava, qui joue les portes paroles dresse un bref récapitulatif, entre les hauts et les bas, notamment la disparition de l'accordéoniste Régis Gizavo, qu'a connu cette formation. Mais également, elle divulgue quelques perspectives pour l'année à venir.

