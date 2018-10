Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Soutien indéfectible de la population du Sud

Après Morondava, avant-hier, le candidat n°12 Hery Rajaonarimampianina a rallié hier, le Sud du pays. Il ainsi visité tour à tour, Benenitra, Bekily et Amboasary Sud. Dans le deep-south, le candidat n°12 a parlé effectivement de sa « vision Fisandratana ». Un projet qui a captivé l'attention des habitants des localités susmentionnées.

Le chef d'Etat est le chef de tout le peuple, de tout le pays. Le développement prôné recouvre tout l'ensemble du pays, de la capitale jusque dans les localités les plus éloignées et enclavées. C'est en ces termes que les élus et autorités locales des Régions Atsimo-Andrefana, Androy et Anosy, ont qualifié les actions menées par le régime Hery Rajaonarimampianina, lorsqu'ils ont témoigné de ces réalisations durant la visite du candidat n°12, hier, dans leur localité respective. Et ce, entrant dans le cadre de sa campagne électorale. En effet, en dépit de l'éloignement géographique de ces Régions, le régime Rajaonarimampianina n'a pas pour autant oublié leurs populations et y a apporté le développement de manière, justement, à les sortir de l'enclavement et à améliorer leurs conditions de vie et d'activité quotidienne. Ils affirment que Hery Rajaonarimampianina a été l'unique Chef d'Etat à avoir porté attention aux maux qui rongent leurs Régions tels que la malnutrition, la sécheresse et l'insécurité. Pour cela, ces élus sont persuadés de la continuité de ces efforts de Hery Rajaonarimampianina si celui-ci est réélu. Dans cette perspective, les élus de ces Régions n'ont pas caché leur soutien indéfectible à la candidature de Hery Rajaonarimampianina pour le 7 novembre prochain.

Benenitra. Pour sa part, durant son meeting à Benenitra, le candidat n°12 a déclaré qu'il fera de ses priorités dans la Région Atsimo-Andrefana la multiplication des infrastructures d'adduction d'eau potable et d'irrigation, la lutte contre la malnutrition et contre l'insécurité. Il a fait savoir que le partenariat avec la Communauté Internationale dans le cadre des actions de développement est désormais acquis et qu'il ne reste plus que la réalisation des travaux.

Toujours à Benenitra, la population a rappelé que depuis que Hery Rajaonarimampianina a été au pouvoir, des changements notables ont été apportés dans leur District notamment dans le secteur de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage et de l'exploitation minière. Les activités florissantes ont permis à chaque ménage de disposer d'un revenu décent et stable.

Bekily. Après Benenitra, le candidat n°12 Hery Rajaonarimampianina s'est rendu à Bekily, de la Région Androy pour sa campagne électorale, et où il a eu la surprise d'être accueilli par des milliers de gens issus des 20 Communes du District de Bekily. Ce District est connu pour ses importants potentiels agricoles en termes de riziculture, arachides, légumes, entre autres. La population a rappelé durant ce meeting du candidat n°12, les efforts de rapprochement initiés par le régime Rajaonarimampianina pour apporter un développement de proximité par le biais d'infrastructures et de techniques diverses pour améliorer le secteur agricole dans la Région Androy. Toutefois, les habitants de toutes ces Communes du District de Bekily n'ont pas hésité à demander au candidat n°12 d'apporter des solutions urgentes à l'insécurité, à l'insuffisance d'eau potable et d'irrigation ainsi qu'à l'insuffisance de centres de santé publique. Les élus locaux ont souligné qu'ils comptent sur la continuité des réalisations du candidat n°12 pour répondre aux attentes de ces populations du Sud. Pour cela, le candidat n°12 leur a fait savoir que le défi qu'il se doit de relever dès qu'il est réélu est de répondre aux besoins les plus impérieux du peuple malgache dont les populations du Sud.

Amboasary Atsimo. Dans le District d'Amboasary Atsimo, Région Anosy, où il a achevé son périple électoral de cette journée du 25 octobre, le candidat n°12 s'est retrouvé en terrain conquis. Les préjugés de terres arides et de malnutrition aiguë font désormais partie d'un passé révolu. Le candidat n°12 est connu par la population d'Amboasary Atsimo par les réalisations qu'il a apportées durant son régime pour changer radicalement les conditions de vie des villageois. Récemment encore, au mois d'août dernier, les Communes de Sampona et de Tanandava ont été dotées de système d'adduction d'eau. Dans le cadre du projet FIAVOTA, entre autres, la Banque Mondiale a alloué 35 millions de dollars, l'UNICEF pour sa part, a accordé un soutien financier de 865.000 dollars à la lutte contre la malnutrition dans le Sud de Madagascar. Plus de 250.000 individus ont bénéficié directement de ces appuis financiers.

Dans son allocution à Amboasary Atsimo, le candidat n°12 a rappelé que sa Vision porte particulièrement sur l'économie nationale, sur la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du pouvoir d'achat des Malgaches sans exception. Ses efforts en ce sens ont été entamés dans la partie Sud du pays, où à l'heure actuelle, 32.000 personnes bénéficient d'eau potable, plus de 140.000 enfants souffrant de diarrhée, de pneumonie, de paludisme ont bénéficié de soins médicaux gratuits auprès de centres de santé dont le nombre a été multiplié, des milliers de jeunes du Sud ont bénéficié de formation professionnelle. Sur cette lancée, les réalisations du régime Rajaonarimampianina ont été énumérées durant ce meeting et pour lesquelles les populations du Sud aspirent toujours à la continuité et à la pérennisation. Il en est ainsi de la mise en place d'un bloc opératoire à Tsihombe, de l'installation de l'USAD, une unité spéciale de sécurisation publique à Betroka, de la réhabilitation de la RN13 qui relie Ihosy et Taolagnaro, la réhabilitation de la route Ambovombe-Taolagnaro qui est toujours en chantier.