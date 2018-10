Afrique: Africa Cybersecurity Conference - Mariatou Koné préside le forum Africa Women 4 Tech

La 15ème édition du SIAO démarre aujourd'hui. Artisans, acheteurs et professionnels Du monde entier… Plus »

Très attendue à ce panel, la Ministre Mariatou Koné a reçu les félicitations des professionnels des NTIC et des organisateurs pour ses actions en faveur du numérique et de la transformation digitale. Au nombre de celles-ci, l'on peut citer l'installation de maisons digitales dans les Institutions de Formation et d'Education de la Femme (IFEF).

Tout en saluant cette initiative, la Ministre Mariatou Koné a indiqué que les nouvelles technologies et la transformation digitale constituent des priorités de l'action gouvernementale. Cette volonté s'est traduite par la création d'un ministère en charge de l'économie numérique et de structures spécialisées.

Durant deux heures d'horloge, les panelistes ont abordé plusieurs points relatifs à la représentativité des femmes dans les secteurs des nouvelles technologies et de la transformation digitale. Les échanges ont également porté sur leurs expériences et les opportunités qu'offre ces secteurs.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.