Afrique: La SFI soutient le développement des micro-entrepreneurs en Afrique subsaharienne

« Ce partenariat nous permettra de disposer de l'expertise et de l'accompagnement reconnus d'IFC pour optimiser notre modèle et réaliser notre programme de microfinance, qui revêt un caractère à la fois social et économique, et contribue plus efficacement à l'inclusion financière d'une tranche importante des populations à faible revenu », a souligné M. Kamal Mokdad, directeur général en charge de l'International à la Bcp.

Cette convention permettra à Amifa de renforcer les capacités de développement de son programme de microfinance en Afrique subsaharienne à destination des très petites entreprises (Tpe) et petits porteurs de projets afin notamment de soutenir leur inclusion financière et leur insertion économique.

La Société financière internationale (Sfi), filiale groupe de la Banque mondiale, a signé un accord de partenariat pour accompagner Atlantic microfinance for Africa (Amifa), une filiale du groupe Banque centrale populaire (Bcp), dans le développement de son offre de produits et services afin de promouvoir la microfinance en Afrique subsaharienne, selon un communiqué parvenu à Fratmat.info.

