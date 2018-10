Afrique: "World Policy Conference" - Le Premier Ministre ivoirien prend part à la 11e édition à Rabat

Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, est arrivé ce 25 octobre 2018 à Rabat (Maroc) où il participe à la 11ème édition de la World Policy Conference (Wpc). Le Chef du gouvernement ivoirien y représente le Président de la République Alassane Ouattara.

La rencontre discutera des enjeux du commerce international, de l'éducation, du développement de l'Afrique, des questions climatiques, énergétiques et de l'état de l'économie mondiale.

Le thème de la conférence est : « Forces et Faiblesses de l'Afrique d'Aujourd'hui ». A la cérémonie d'ouverture de ce forum qui vise à promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste, le Premier ministre ivoirien partagera la vision du Président de la République et du gouvernement sur le développement social et économique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique.

Le Chef du gouvernement ivoirien est accompagné à cette rencontre des ministres Raymonde Goudou-Coffie de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public et Souleymane Diarrassouba du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme.