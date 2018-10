Soudan: Recherche de relations entre le Soudan et l'Azerbaïdjan

Bakou - Azerbaïdjan — Le Soudan et l'Azerbaïdjan ont souligné l'importance de la coopération économique et de la coordination politique pour servir les intérêts des deux pays et ceux des deux peuples dans tous les domaines.

Au cours de la réunion, à laquelle ont assisté M. Hamid Mumtaz, ministre de la Gouvernance Fédérale et ministre azerbaïdjanais des Affaires Etrangères, Elmar Mammadyarov, les deux parties ont réaffirmé l'importance d'intensifier la coopération dans les domaines économique, agricole et minier en matière de coordination et de coopération politique entre Khartoum et Baku.

Dans une déclaration à SANA, Hamed Mumtaz a déclaré que les deux parties avaient discuté l'ouverture de l'ambassade de l'Azerbaïdjan à Khartoum ainsi que de bénéficier de l'expérience de l'Azerbaïdjan dans le domaine pétrolier qui s'étend sur plus de cent ans.