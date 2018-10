Tunisie: Le casse-tête de Chiheb Ellili...

Deuxième raison, les solutions devant le nouvel entraîneur Chiheb Ellili en termes d'effectif pour une série de victoires ne sont pas si nombreuses. Le départ de Tka, Opoko (qui joue titulaire à l'Udinese), Belaïd et surtout Khelifa, a laissé un grand vide. Les recrutements «low cost» de Sofiane Hidoussi n'ont pas élevé le niveau technique même si certains d'entre eux promettent pour l'avenir (Jaballah, Mouchili, M'charek...).

Demain, le CA accueille un CAB en plein élan et qui se trouve en meilleure posture. De plus, les Clubistes jouent devant un adversaire qui les a battus la saison dernière à l'aller et au retour. De quoi rendre le match pas facile du tout pour les protégés de Chiheb Ellili. Une victoire en urgence permettrait aux joueurs de reprendre confiance en leurs moyens et de pouvoir travailler avec moins de pression pour améliorer la qualité de leur jeu.

Le milieu de terrain, clé du match

La défense n'est pas le seul compartiment faillible en ce début de saison. L'entrejeu reste le maillon faible du CA d'après ce qu'on a vu lors des 5 premières journées. José Riga n'a pas stabilisé la même composition de ce compartiment deux matches de suite. Avec Ayadi, complètement loin de la forme de la saison dernière, Ben Yahia lui aussi peu lucide dans le volet offensif, Mouchili découvert aussi vite que disparu, Khelil qui s'absente après une intervention chirurgicale, et Darragi pas si bien inspiré, on ne peut donc pas attendre beaucoup d'abattage et d'efficacité de la part de ce secteur de jeu. Et c'est d'ailleurs ce que Chiheb Ellili est en train de corriger petit à petit. Face au CSS, Ellili a joué la carte M'charek et a fait revenir Ayadi dans le rôle de milieu central à la place de Khelil, mais ce n'était pas très réussi.

Les joueurs étaient lents, peu créatifs et manquaient de vitesse et de mouvement pour espérer créer le danger. Lors des dernières séances d'entraînement, Ellili a essayé de redonner confiance et envie de jouer à ses joueurs. Il n'aura pas une énorme marge de changement au milieu, c'est pourquoi il essaye de motiver les mêmes joueurs, Ben Yahia, Ayadi, Darragi, des joueurs de métier qui, dans ce genre de matches, peuvent faire la différence. C'est devant que Chiheb Ellili aura à trouver la solution. L'équipe ne crée pas beaucoup d'occasions et ne marque pas beaucoup (forcément !).

Compaoré et Sasraku n'ont pas apporté le plus, surtout pour le second. Contre le CAB, les places seront chères à prendre en attaque. Dhaouadi, qui reste le seul à créer le danger, aurait probablement à ses côtés Khéfifi ou Haddad. En pointe de l'attaque, Chammakhi et Compaoré se livrent un duel pour une place.

Du côté du public, il n'y a plus de temps à perdre ni de points aussi. Le match face au CAB constitue le moment qu'il faut pour rebondir. Chiheb Ellili est celui qui a le plus de pression et de casse-tête sur les épaules. Il doit inventer quelque chose pour mettre fin à cette mauvaise série.