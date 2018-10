Tunisie: Chassez le naturel, il revient au galop !

Crise de transparence

Entre-temps, l'argent sale coulait à flots, traînant certains médias dans la boue. C'est que les convoitises partisanes en ont fait des complices inavoués. Au point de les voir, sans scrupule, contourner les vérités et induire l'opinion publique en erreur. Bilan peu reluisant, plus confiance dans les médias, ainsi juge une grande majorité des Tunisiens. Faisant son mea culpa, la profession devrait se rattraper pour redevenir un rempart contre tout risque de dérapages. Le droit d'accès à l'information, déjà un acquis en soi, lui permettra d'accomplir, dûment, sa noble mission. Et M. Tabib de souligner que le journalisme d'investigation constitue aussi une arme anticorruption.

Sur ce plan, « l'Inlucc et le Snjt prévoient d'organiser un cycle de formation à l'intention des médias », annonce-t-il, en conclusion. De l'avis de M. Neji Bghouri, président du Snjt, la liberté d'expression réside dans l'exercice médiatique indépendant et transparent. Mais, à chaque fois, dit-il, on revient à la case départ. « Il n'y a aucune intention manifeste visant à purifier le secteur des résidus du passé », s'indigne-t-il, s'adressant au gouvernement. Ces médias nous interpellent. On ne sait plus comment sont-ils gérés et quelle ligne éditoriale y adopter ? Comment sont-ils financés ? Sinon, assène-t-il, pourquoi crée-t-on toutes ces lois et instances de régulation ?

La Haica, censée régir l'audiovisuel, a-t-elle un pouvoir de décision ? On en doute fort. Au-delà de ses prérogatives si limitées de monitoring, elle s'est trouvée, souvent, incapable d'appliquer la loi. Ce qui s'est passé, dernièrement, avec « Nessma TV », contre laquelle fut prise une décision de suspension des procédures de règlement de sa situation le prouve noir sur blanc. A ce sujet, la Haica s'est, plutôt, contentée de la qualifier de « chaîne illégale et propagandiste ». Dans son allocution, son président, M. Nouri Lajmi, s'est interrogé, comme un citoyen lambda, sur les sources de financement de nos médias. Il a mis en garde contre les fausses informations ou ce qu'il appelle l'« infotox ».

L'opacité dans la gestion des médias est telle qu'on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Et là, la non-transparence favorise la corruption. M. Imed Hazgui, président de l'Instance nationale d'accès à l'information (Inai), insiste sur l'apport du journalisme d'investigation dans la lutte contre la corruption. S'y ajoutent, fait-il valoir, autant d'instruments juridiques qui sont de nature à décréter la transparence. La nouvelle loi sur la déclaration de patrimoine et des intérêts, désormais en vigueur, en est un. Tout comme plusieurs médias, certains partis politiques se refusent de présenter leurs états financiers. «Sur plus de 200 partis, seulement 10 en ont fait volontiers », indique-t-il.

L'argent du beurre !

Sans contrôle ni transparence, la presse écrite continue, elle, à exercer dans l'anarchie. M. Mohamed Laâroussi Ben Salah, directeur exécutif de l'Association des directeurs de journaux, a mis à nu la réalité du secteur. Face à la crise, des entreprises ont disparu, d'autres ont réduit leur espace rédactionnel au profit des offres publicitaires. « Sans financements, elles ne peuvent plus résister», avoue-t-il. La répartition de la publicité publique fait, aujourd'hui, défaut. « Certains établissements de l'Etat n'hésitent pas à résilier leurs contrats d'achat des journaux à la moindre tentative de critiques à leur encontre.

Ce qui nuit, bien entendu, à l'objectivité des médias », dénonce-t-il. Alors qu'il y a une part budgétaire allouée à chaque entreprise publique, au titre d'achats de journaux et publications. Ce montant totalisant plus de 3 millions de dinars semble ne pas être dépensé là où il faut. Détournement de fonds ? De même pour les fonds publics (20 millions de dinars) annuellement consacrés à la publicité dans la presse écrite. Le beurre et l'argent du beurre ! C'est pourquoi, dit-il, un projet de loi portant création d'une agence de gestion de la publicité publique est actuellement en instance à l'ARP. Du reste, la transparence dans les médias dépend, en partie, de leur état de financement.