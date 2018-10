Tunisie: L'ARP boudée par Nida et Machrou

Par ailleurs, la Coalition nationale a critiqué l'attitude de Nida Tounès et de Machrou Tounès, en estimant que leur retrait des travaux du Parlement "n'est pas la meilleure réponse aux dépassement de l'Instance vérité et dignité".

Sur un tout autre plan, le ministre et porte-parole du gouvernement Iyed Dahmani a défendu en séance plénière le projet de loi relatif à un crédit de 75 millions d'euros destiné à l'aménagement du tronc central du métro et de la station de correspondance de la place Barcelone.

Lors des débats, les députés ont regretté l'absence du ministre des Transports, à qui ils devaient adresser beaucoup de questions, d'autant plus qu'Iyed Dahmani n'avait aucune idée sur les spécificités techniques du projet et notamment sur son coût total. Imed Daïmi, a ainsi estimé que le projet ne sert en rien le transport public et encore moins les citoyens. " Aucune étude sérieuse n'a été faite", a-t-il martelé avant d'accuser le gouvernement de vouloir voter ce prêt pour couvrir une partie du gouffre financier de la Société nationale des transports.

A ces accusations, Iyed Dahmani rappelle que l'Agence française de développement, le bailleur de fonds, ne permettrait pas cela et suivra le projet étape par étape. "La corruption existe au ministère des transports et ailleurs, mais je peux vous assurer que l'utilisation de ce genre de prêts est scruté à la loupe par les bailleurs de fonds", a-t-il expliqué, sans cependant donner plus de détails sur le coût ou les détails techniques du projet.