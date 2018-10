Tunisie: Cinéma et autisme - Les yeux dans les yeux

D'emblée on est emporté par cette histoire parce qu'elle nous retient par un élément très important : l'hyper-présence de ces deux personnages principaux, ceux qui portent tout le film, et la qualité de leur jeu.

Des personnages qui, dans les moments forts, sont filmés de près, et leurs expressions très justes, sans excès de jeu, ne trahissent ni le gros plan qui leur est consacré ni les intentions du réalisateur. A notre sens, c'est ce casting réussi qui donne la force au film en premier lieu. «Le casting était un gros morceau du film ! dit Néjib Belkadhi, les personnages principaux sont interprétés par Nidhal Saâdi et l'enfant qui est une jolie découverte : Idriss kharroubi. Dans la tranche d'âge 35-45 ans, sincèrement, nous n'avons pas beaucoup le choix pour le personnage de Lotfi.

Il y avait aussi le personnage de l'enfant qui était difficile à caster. Jusqu'à la dernière minute je ne savais pas qui allait camper ces deux rôles, surtout celui de l'enfant autiste. Je précise ici que l'autisme est un syndrome et pas une maladie ! Après un an et demi dans les centres qui s'occupent d'enfants autistes, je n'ai pas pris de décision... Puis au moment où j'allais effectuer deux castings, l'un pour des enfants autistes et l'autre pour des enfants neuro-typiques (qui ne sont pas autistes ni dyslexiques, ni dyspraxiques, ni atteints des troubles du déficit de l'attention), arrive cet enfant qui s'appelle Idriss Kharroubi qui est neuro-typique et qui a été très réceptif et intelligent. Ça a été une grande révélation pour moi».

Sans minimiser non plus le rôle de l'image, de la bande sonore et de la musique dont l'objectif était de servir plus l'univers mental que la narration, dans «Regarde-moi» Néjib Belkadhi nous raconte une histoire réelle mais avec des codes visuels différents et qui finissent par nous toucher émotionnellement. Même si au début du film on a du mal à accepter le personnage du petit youssef, à cause de sa «différence» peut-être, petit à petit on finit par l'adopter, par l'aimer, tout comme son père qui l'a délaissé pendant longtemps. C'était un défi que de filmer l'univers mental de ce syndrome toujours peu connu chez nous !