Tunisie: L'OB à l'épreuve du leader insulaire

Dans le groupe B, Chebba, le leader, se déplacera à Sfax pour y affronter les 3S. Avantage au CSC quoique le Stade Sportif Sfaxien ne partira pas en victime expiatoire. Du côté de Menzel Bourguiba, le SAMB reçoit l'OSB. Ce sera forcément engagé et disputé entre un SAMB positionné dans le ventre mou du classement et un OSB qui veut monter en puissance.

L'ES Jerba, leader du groupe A, tentera, quant à lui, de poursuivre sur sa lancée face à l'OB. Dur, dur sera le périlleux déplacement des Insulaires chez des Cigognes qui veulent grignoter des points et retrouver leur rang. Du côté de la banlieue nord, l'AS Marsa, dauphin de l'ESJ, accueillera Siliana, un club encore inconstant, mais perfectible. Deux autres matches au programme du groupe A s'annoncent disputés. Tout d'abord, l'ES Zarzis qui doit battre Korba pour recoller au peloton de tête. Puis, le SRS qui partira favori face à Soliman, un club qui est dos au mur et obligé de s'imposer pour ne pas sombrer.

A l'épreuve du déplacement du côté de Djerba pour y affronter l'ASD, elle aussi mal lotie dans le magma du classement, les Médeninois doivent mettre à profit la mauvaise passe actuelle des Insulaires pour monter en grade. Du côté de l'Ariana, l'ASA, classée 8e, reçoit l'ASOE, un club qui monte en puissance et qui campe à la 4e marche de la hiérarchie. Là, ce sera du 50/50 quoique Oued Ellil semble en mesure de continuer de plus belle.

