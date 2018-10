Tunisie: Plusieurs régions sont devenues productrices

Les pesticides biologiques ont été fournis aux agriculteurs en quantités suffisantes, et ce, pour lutter contre les insectes sur une superficie de 150 hectares dans le gouvernorat de Gabès. D'autres matières de lutte biologique ont été utilisées pour porter la superficie couverte à près de 2.400 ha, notamment dans les gouvernorats de Béja et Gabès.

S'agissant de la qualité du fruit, le ministère considère qu'elle est bonne, d'une façon générale, précisément au niveau de la taille, et ce, dans la majorité des zones de production.

A l'origine de cette situation, les pluies qui se sont abattues, récemment, dans plusieurs zones productives. A noter que la campagne d'exportation des grenades a démarré le 25 septembre 2018 pour atteindre jusqu'ici 2.648 tonnes destinées essentiellement au marché libyen pour une valeur de 3.8 millions de dinars. Par ailleurs, la superficie totale des grenadiers en Tunisie s'élève à 12.600 ha avec une moyenne de production nationale oscillant entre 70 et 80 mille tonnes par an. C'est une culture irriguée à la base, nécessitant un soin particulier en vue d'obtenir une bonne productivité d'excellente qualité.

Le phénomène du ver «E. Ceratonae» est courant et touche le fruit en question. Celui-ci est écoulé entre le mois de septembre et février. Il est possible de stocker les grenades à une température normale durant 3 semaines avec possibilité d'abaissement du poids du fruit. Les chambres frigorifiques peuvent également être utilisées pour le stockage à une température égale à 4° C pendant une période pouvant atteindre les 6 mois selon les variétés. Les principales zones de production des grenades sont connues, comme Gabès, dont la superficie plantée est de 3.000 ha et une production entre 25 et 30 mille tonnes. A Béja, la superficie plantée est de 1.470 ha, avec une production de 13 à 15 mille tonnes. Kairouan accapare 2.000 ha avec 9.5 mille tonnes. Le gouvernorat de Nabeul couvre une superficie de 1.100 ha avec une production de 6.7 mille tonnes. Il existe plus de 1.100 variétés de grenades dans le monde.

En Tunisie, on a recensé plus de 20 variétés, dont 17 ont été étudiées d'une façon approfondie. Les principales variétés en Tunisie sont les grenades Gabsi (El Khadouri et El Hamouri), dont les zones productrices se trouvent dans le Sud, le littoral et les régions intérieures, dont Kairouan, Béja, et Bizerte. Il y a aussi la variété «El Zahri» dont les zones productrices sont situées à Testour, le Cap Bon et Sousse. La variété «El Kalai» est plantée à Kalaa Seghira et Chott Mariem, alors que la variété «El Khedhri» se trouve à Sidi Bouali. Les spécialistes ont recensé, en outre, les variétés «Chelfi» à El Alia, Ghar El Melh et Testour, «Jebali» et «Wonderful» destinée à la fabrication du jus de grenade.