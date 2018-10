Madagascar: Sporting Charleroi - Le Malgache Marco Ilaimaharitra est de retour

Les lémuriens en général et le propithèque soyeux en particulier, seront au cœur des… Plus »

Suspendu pendant trois matches suite à son exclusion à Waasland-Beveren, Marco Ilaimaharitra est de retour dans le groupe. La trêve internationale coupant ces rencontres, le Malgache aura rongé son frein. « Ces rencontres internationales m'ont au moins permis de jouer, relativise-t-il dans Sudpresse. Ce n'est pas facile d'être spectateur des autres! On a envie d'aider, de participer. Je n'ai déjà pas compris quand l'arbitre m'a brandi le rouge! Alors quand malgré les appels, les instances ont continué à estimer que ça valait trois matchs... J'étais surpris et dégoûté, reconnait le milieu de terrain malgache. Ça paraît plus long que quand vous êtes blessé, parce que vous vous entraînez normalement sans pouvoir jouer ».

